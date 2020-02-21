墾丁陸蟹生態危機四伏 幸有生態檢核機制當靠山
墾丁國家公園被學者譽為世界級陸蟹寶地，但學者有喜也有憂，喜的是去年又發現8新紀錄種，將恆春半島陸蟹種類推升至至67種（2種在園區外），憂的是人為開發破壞棲地等因素，面臨數量下降、族群消失的生態危機，尤其是造成棲地一去不復返的河川整治工程；陸蟹學者李政璋說，還好政府前年要求新建公共工程納入如同「小環評」的生態檢核機制，讓面臨重重生存危機的陸蟹多了層保障，也算小確幸。
在恆春半島蹲點研究的中山大學海資所博士生李政璋，去年發現巴氏泥毛蟹等8種新陸蟹，有4種分布在墾丁國家公園港口溪流域，已在國際期刊發表；墾管處說，港口溪的種類增至45種，是恆春半島5大陸蟹熱點（保力溪、後灣、香蕉灣、港口溪、出風鼻）之冠，恆春半島陸蟹種類也來到67種（2種園區外），其中包括梯型腫鬚蟹等數種世界稀有的蟹種。
「堪稱世界級的陸蟹寶地，卻因『人為』悄悄被破壞，有喜也有憂！」在墾丁研究20多年的陸蟹學者劉烘昌說，在人為開發破壞棲地、捕捉、路殺（遭車輛輾斃）和近年才發現的外來入侵黃狂蟻噴蟻酸攻擊等多重因素下，墾丁各熱點的陸蟹數量逐年下降，尤其在港口溪像煮熟紅熟螃的中型仿相手蟹，數量較20多年前的一成都不到，究其原因都是「人為」。
前年參與墾丁「陸蟹廊道」的清大生命科學院教授曾晴賢，見到在地不少水泥化的溪流整治工程，直言就是破壞魚蟹生態的殺手；李政璋說，恆春半島蘊含的陸蟹多樣性仍被低估，河川整治工程尤其讓人憂心毀棲地，還好政府前年啟動公共工程生態檢核機制，去年先保住車城鄉保力溪下游棲地，滿州鄉公所下月要發包的港口溪港口段護岸應急工程，已反映避開右岸施作蛇籠，如同「小環評」，對生態環境維護跨出重要一大步。
參與港口溪應急工程生態檢核的逢甲大學水利發展中心生態專案組長鄭詠升說，開工前準備作業要組織含生態背景及工程專業的跨領域團隊，執行生態評估和確認環境生態異常狀況處理原則，施工後也要檢視生態環境恢復情況；主辦機關要邀生態背景人員、在地民眾與相關團體現勘、溝通；中央規定補助地方一半的公共工程就要有，雖無強制力，若不配合辦理，可凍結補助款。
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