墾丁陸蟹生態危機四伏 幸有生態檢核機制當靠山

墾丁國家公園被學者譽為世界級陸蟹寶地，但學者有喜也有憂，喜的是去年又發現8新紀錄種，將恆春半島陸蟹種類推升至至67種（2種在園區外），憂的是人為開發破壞棲地等因素，面臨數量下降、族群消失的生態危機，尤其是造成棲地一去不復返的河川整治工程；陸蟹學者李政璋說，還好政府前年要求新建公共工程納入如同「小環評」的生態檢核機制，讓面臨重重生存危機的陸蟹多了層保障，也算小確幸。

在恆春半島蹲點研究的中山大學海資所博士生李政璋，去年發現巴氏泥毛蟹等8種新陸蟹，有4種分布在墾丁國家公園港口溪流域，已在國際期刊發表；墾管處說，港口溪的種類增至45種，是恆春半島5大陸蟹熱點（保力溪、後灣、香蕉灣、港口溪、出風鼻）之冠，恆春半島陸蟹種類也來到67種（2種園區外），其中包括梯型腫鬚蟹等數種世界稀有的蟹種。

「堪稱世界級的陸蟹寶地，卻因『人為』悄悄被破壞，有喜也有憂！」在墾丁研究20多年的陸蟹學者劉烘昌說，在人為開發破壞棲地、捕捉、路殺（遭車輛輾斃）和近年才發現的外來入侵黃狂蟻噴蟻酸攻擊等多重因素下，墾丁各熱點的陸蟹數量逐年下降，尤其在港口溪像煮熟紅熟螃的中型仿相手蟹，數量較20多年前的一成都不到，究其原因都是「人為」。

前年參與墾丁「陸蟹廊道」的清大生命科學院教授曾晴賢，見到在地不少水泥化的溪流整治工程，直言就是破壞魚蟹生態的殺手；李政璋說，恆春半島蘊含的陸蟹多樣性仍被低估，河川整治工程尤其讓人憂心毀棲地，還好政府前年啟動公共工程生態檢核機制，去年先保住車城鄉保力溪下游棲地，滿州鄉公所下月要發包的港口溪港口段護岸應急工程，已反映避開右岸施作蛇籠，如同「小環評」，對生態環境維護跨出重要一大步。