黃狂蟻大軍襲墾丁陸蟹 螞蟻專家深入敵營援救

墾丁國家公園擁有豐富的陸蟹資源，陸蟹生存面臨棲地受開發破壞、「路殺」和捕抓等人為因素外，近年發現又多了外來入侵的黃狂蟻攻擊威脅；彰化師範大學生物學系副教授林宗岐帶領的研究團隊，透過蟻巢誘引盒、液態餌站及有機噴藥三管齊下，展開為期3年的滅蟻大作戰，去年觀察族群下降完成階段性任務，墾管處今年選擇簡便、不傷害環境的人工誘引盒持續防治，逐步收復被黃狂蟻攻陷的陸蟹棲地。

長期研究墾丁陸蟹生態的劉烘昌博士，5年前在墾丁香蕉灣與砂島海岸林發現有陸蟹被黃狂蟻攻擊死亡，墾管處認為事態嚴重，請來有防治紅火蟻經驗的「蟻害專家」林宗岐做入侵狀況調查與防治策略研究，研究團隊調查發現，墾丁國家公園各陸蟹地熱點都有程度不等蟻害，在人類活動較頻繁地區，甚至出現由同一蟻后繁衍的「超級群落」，各群落不斷向外擴張，但不會相攻擊。

黃狂蟻（長腳捷山蟻）源於非洲，體長0.6至1.2公分，因移動快速且有長腳得名，呈黃褐色，會噴出蟻酸造成陸蟹瞎眼，無法覓食餓死；黃狂蟻形成「超級群落」，族群快速增長到極高密度，衝擊生態環境，牠屬於雜食性，近年棲地周邊人為活動增加，也造成砂島及香蕉灣的「超級群落」難以根除；研究團隊連續3年以誘引盒、含硼砂的液態餌站及有機噴藥3種方式分頭防治，去年觀察分布和密度均有下降趨勢，完成階段性任務，今年由墾管處接手防治。