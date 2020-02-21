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罷韓光復高雄總部違法設立？領銜人：選委會找碴

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
有民眾檢舉罷韓總部的合法性，涉違反公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法。記者徐如宜／攝影
有民眾檢舉罷韓總部的合法性，涉違反公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法。記者徐如宜／攝影

罷韓法定領銜人陳冠榮今天收到高雄市選委會的陳述意見通知書，因有民眾檢舉質疑罷韓總部的合法性，涉違反公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法，可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。陳冠榮表示，選委會根本在找碴、惡意阻撓。

高雄市選委會指出，民眾檢舉罷韓總部合法性有問題，經選委會監察小組委員調查，現場除掛有「高復高雄總部」帆布看板外，並設有辦公桌椅與人員出入，依期功能用途，應屬罷免案的辦事處。但陳冠榮在去年12月26日向中央選委會提出罷免案後，並未依公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法規定 ，在今年1月2日申請期限截止前，向高雄市選委會提出設置支持罷免案的辦事處及罷免辦事人員，逾期視為不設置。違者可處10萬以上、100萬以下罰鍰。

社群「Wecare高雄」發起人尹立表示，光復高雄總部只是「Wecare高雄」收受罷韓連署書的地點，並非法定領銜人陳冠榮的辦事處。陳冠榮不設辦事處，原因是當初根本找不到地方設立。因為大家都怕被市府查水表，即使花錢要租也租不到。

陳冠榮指出，依法規來看，設置辦事處屬於權利而非義務。領銜人得設置，而非必須設置。也就是說，決定不設辦事處是行使權利的結果，而不是義務的違反。選委會認為在設置期間內沒有設置辦事處，卻在期限經過後才設了光復高雄總部，有規避的嫌疑。然而「辦事處」、「連署站」等在法律上都沒有明確定義。選委會稱違法設立「辦事處」，顯然恣意。

陳冠榮表示，不論選舉設置辦事處還是罷免設置辦事處、要求申請以及申報人員名冊等規定，都是威權時期立法的產物，目的是為了監控。而選舉發展至今，競選總部設置比比皆是，實質上競選活動以及總部運作也沒有在選罷法所規範的15日內。再 請問高雄選委會去年選舉是否有檢核各立委候選人辦事處以及人員名冊申報申請？我們的要求很簡單，選舉跟罷免的執法標準要一致。

選委會 罷免

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