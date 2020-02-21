高市推綠能運輸 博愛敬老人士將可免費搭輕軌

高雄市捷運工程局今天指出，響應綠能運輸，具有博愛、敬老身分的民眾，自2月24日至6月30日，免購票、免過卡即可免費搭乘高雄輕軌。

高雄市政府捷運工程局長范揚材表示，為鼓勵民眾搭乘輕軌，目前票價優惠期間，持電子票證搭乘高雄輕軌，收費新台幣10元。

范揚材指出，考量具博愛（身障人士）、敬老（65歲以上長者）身分的民眾，仰賴大眾運輸工具處理事務及觀光旅遊的需求更甚於一般民眾，經評估另提供輕軌暖心便民搭乘措施。

高雄輕軌暖心便民搭乘措施，捷運工程局表示，為具博愛、敬老身分者，24日至6月30日免購票、免過卡即可免費搭乘；乘車若遇查驗票作業，應配合出示博愛卡或身障手冊、敬老卡或身分證供查票員核對身分。

在這次暖心便民措施實施期間，符合博愛、敬老身分資格者，如有誤感應票卡或誤購買紙票，可依高雄捷運公司規定，在乘車當日前往鄰近捷運車站辦理退票。