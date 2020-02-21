聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA傳奇球星Kobe24日告別式 高雄市運發局展簽名球
NBA傳奇巨星柯比‧布萊恩特Kobe Bryant墜機身亡，2月24日將在洛杉磯史泰博中心舉行告別式。為了讓南台灣廣大球迷同步向柯比致敬，高雄市政府運動發展局從2月24日上午10點24分起，周一至周五上午9點至下午5點，在運發局於一樓大廳舉辦「向Kobe 致敬」，展示Kobe 的親筆簽名球。展期至3月8日，周六、日及228連假不開放。
Kobe曾於2016年在高雄青少年籃球場，擔任「Kobe Academy籃球訓練營」總教官，也留下珍貴的親筆簽名球。此次運動發展局特別以Kobe效力湖人隊兩時期的球衣背號「8」及「24」，舉辦「向Kobe致敬」，展出其簽名球。球迷可於現場留言、獻上鮮花、拍照、打卡，一起追悼懷念這位偉大的NBA傳奇巨星。
運動發展局表示，Kobe意外罹難後，陸陸續續有許多球迷自發性到高雄市的籃球熱門場地青少年籃球場獻花表達思念，也在球場外的巨型壁畫畫像前與心中偶像拍照留影紀念。
由於新冠肺炎疫情仍持續延燒，運動發展局特別提醒球迷，前往觀賞必須戴口罩，配合現場人員引導並進行防疫措施於入口量體溫，發燒的民眾將謝絕入場，請球迷配合。洽詢電話07-7229449。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言