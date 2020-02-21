NBA傳奇球星Kobe24日告別式 高雄市運發局展簽名球

NBA傳奇巨星柯比‧布萊恩特Kobe Bryant墜機身亡，2月24日將在洛杉磯史泰博中心舉行告別式。為了讓南台灣廣大球迷同步向柯比致敬，高雄市政府運動發展局從2月24日上午10點24分起，周一至周五上午9點至下午5點，在運發局於一樓大廳舉辦「向Kobe 致敬」，展示Kobe 的親筆簽名球。展期至3月8日，周六、日及228連假不開放。

Kobe曾於2016年在高雄青少年籃球場，擔任「Kobe Academy籃球訓練營」總教官，也留下珍貴的親筆簽名球。此次運動發展局特別以Kobe效力湖人隊兩時期的球衣背號「8」及「24」，舉辦「向Kobe致敬」，展出其簽名球。球迷可於現場留言、獻上鮮花、拍照、打卡，一起追悼懷念這位偉大的NBA傳奇巨星。

運動發展局表示，Kobe意外罹難後，陸陸續續有許多球迷自發性到高雄市的籃球熱門場地青少年籃球場獻花表達思念，也在球場外的巨型壁畫畫像前與心中偶像拍照留影紀念。