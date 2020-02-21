「星星知我心」打開知名度 韓國瑜盼戲劇行銷再創高峰

高雄市長韓國瑜今早主持美濃西門大橋道路拓寬祈福典禮，韓提及電影公司有意來高雄取景，希望旗美地區優美景色納入拍攝場景，再現《原鄉人》、《星星知我心》等知名戲劇帶來的觀光高潮，這番話獲得鄉親共鳴，也勾起許多人美好回憶。

巧克麗娛樂公司執行長張威縯昨率隊拜會高雄市政府，有意在高雄市取景拍攝《角頭影集》。今天上午，高雄市長韓國瑜到美濃主持動土儀式，有感而發說，劇組取景可達很好的宣傳效果，所以他昨天特別拜託劇組人員到東九區（旗山、美濃、六龜等地）取景，如鍾理和原鄉人、星星知我心與娘家等劇的拍攝場景都在六龜美濃一帶，東九區擁有好山好水，很適合透過戲劇來行銷與宣傳。

韓國瑜這番談話喚起在地鄉親回憶，雖然拍攝時日距今超過30年，仍有不少人印象深刻。合和里長林作松說，原鄉人是拍攝台灣文學作家鍾理和的故事，女主角是林鳳嬌；星星知我心則是1980年代台灣最受歡迎的電視連續劇，劇中老三珮珮被中正湖（已更名美濃湖）旁開紙傘店的夫妻領養，拍攝場景都在美濃，不過紙傘店已經因為道路拓寬拆除。

「當年美濃因星星知我心知名度大增，許多人因此認識美濃」林作松說，他的外公就住在美濃湖畔，常去外公家走動，所以對於拍攝場景不陌生，星劇的收視率非常高，帶動美濃人氣上升，很多人把客家鄉與美濃串聯在一起。