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魏德聖《臺灣三部曲》場勘 高雄現400年前西拉雅聚落

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
導演魏德聖（左）籌拍電影《臺灣三部曲》，到南星計畫區勘景搭設西拉雅聚落「麻豆社」。圖／高雄市文化局提供
導演魏德聖（左）籌拍電影《臺灣三部曲》，到南星計畫區勘景搭設西拉雅聚落「麻豆社」。圖／高雄市文化局提供

導演魏德聖籌拍電影《臺灣三部曲》，高雄市文化局今天陪魏與日本美術團隊，到南星計畫區勘查電影中主要場景，在西拉雅聚落「麻豆社」的臨時搭設地勘景丈量，預計啟動3年拍攝計畫。劇組要在南星計畫區搭建400年前嘉南平原上的西拉雅原住民部落，重現當年居民的生活狀態與文化景致。

《臺灣三部曲》劇組經透過文化局拍片支援中心推薦，來到南星計畫區勘景，雖然位於海邊的場地現況雜草叢生，但301公頃的草地起伏地形，與片中設定的場景─西拉雅聚落「麻豆社」相符。經洽詢市府場地管理單位海洋局後，得知此區未來將開發為「新材料循環產業園區」，因劇組借用時間達3年，將涉及開發計畫的中央及地方各相關單位，須透過跨局處協商以取得共識。

南星計畫區位於小港區，幅員遼闊易於進行搭景拍攝，2012年上映的電影《痞子英雄首部曲：全面開戰》，就曾在這裏利用大量黃沙打造百分百擬真的中東沙漠場景。

高雄市文化局長林思伶先至南星計畫區現勘了解劇組需求，並由副市長葉匡時召開府內跨局處協調會，召集府內一級單位經濟發展局、都市發展局、海洋局、環保局、工務局及文化局等下達全力配合拍攝支援。更向中央計畫單位取得協調共識，由經濟部工業局召開跨局處協調會議，針對環境評估、周邊鄰里、車輛進出動線等進行沙盤推演。

林思伶表示，台灣電影產業大環境積弱不振，魏導演仍堅持理想，開拍屬於台灣土地的故事。高雄市府站在協助影視產業立場，會全力支持讓影片得以順利完成。

居民擔心劇組1拍3年，會不會影響「新材料循環產業園區」計畫？高雄市文化局主祕劉秀英表示，劇組所使用的只是南星計畫區的一部分，1年搭景、1年拍攝、1年復原，副市長召開各相關局處協調，就是要確保不致影響園區計畫。

高雄市府文化局陪導演魏德聖與日本美術團隊，到南星計畫區勘查《臺灣三部曲》電影中主要場景。圖／高雄市文化局提供
高雄市府文化局陪導演魏德聖與日本美術團隊，到南星計畫區勘查《臺灣三部曲》電影中主要場景。圖／高雄市文化局提供
高雄市府文化局陪導演魏德聖與日本美術團隊，到南星計畫區勘查《臺灣三部曲》電影中主要場景。圖／高雄市文化局提供
高雄市府文化局陪導演魏德聖與日本美術團隊，到南星計畫區勘查《臺灣三部曲》電影中主要場景。圖／高雄市文化局提供

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