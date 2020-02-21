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澎湖防疫 禁活魚運搬船從陸港澳入境

中央社 / 澎湖21日電

新冠肺炎疫情未見趨緩，澎湖縣長賴峰偉指示農漁局行文漁業署全面禁止活魚運搬船從大陸港澳入境澎湖；另旅遊處函文要求航港局，暫緩核准無迫切性的大陸貨船進入澎湖口岸。

先前傳出「一艘活魚運搬船從香港中停澎湖出現船員發燒」，經農漁局查證為誤傳。賴峰偉指示農漁局第一時間向業者說明，化解外界疑慮，同時追查是否有人故意散播假消息；另指示農漁局發文農委會漁業署，要求防疫期間全面禁止活魚運搬船從大陸港澳進入澎湖。

此外，日前有2艘大陸籍砂石輪泊靠尖山漁港卸貨，海巡署第七岸巡隊會同疾病管制署、海關、衛生局、移民署等單位嚴格執行防疫，並嚴禁大陸籍船員下船，雖然防疫措施嚴謹，仍有民眾擔憂疫情滲透。

對此，賴峰偉今天也指示旅遊處發文交通部航港局，要求防疫期間從嚴把關中國大陸貨船進港申請。如果載運貨品為非必要物資、無迫切需求的砂石等，一律暫緩核准，避免大陸船舶入境澎湖，降低感染風險。

關於近日坊傳「箱網養殖業者利用活魚運搬船運輸活魚販售至台灣或大陸及港澳地區時，回台時有船員發燒住院」，謠傳該船曾載運澎湖箱網活魚，導致箱網業者議論紛紛。農漁局查證，自過年後（1/30）至今，有2艘活魚運搬船至澎湖載運活魚，同時於2月11日運輸2戶箱網養殖業者活魚至台灣販售。

兩案都依「漁船運搬養殖活魚管理辦法」向漁業署申請核准，航點為「台灣-澎湖-台灣」，並經漁業署VMS（船位回報器）確認無誤，並非謠傳「台灣-香港-澎湖-台灣」途經。另艘活魚運搬船2月10日自香港回台後，依規定居家檢疫14天，期間有一船員發燒送醫，經漁業署查明證實為腸胃炎。

澎湖 漁業署 發燒

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