韓國瑜林立人直播談防疫整備 因應隔離病房不足有備案

高雄市長韓國瑜關心新冠肺炎防疫整備，今天下午偕高雄市衛生局長林立人開直播，向民眾說明高雄市整備。林立人表示，高雄市目前有164間負壓隔離病房，會配合中央指示進行防疫，萬一疫情擴大，可能會把負壓隔離病房中「非」新冠肺炎的病患移到其他病房，清空負壓隔離病房收治新冠肺炎病患；至於症狀較輕的新冠肺炎確診病患不一定住負壓隔離病房，可能是安排他們在一人一間的病房隔離醫治。

林立人說，高雄市負責隔離、收治新冠肺炎確診病患醫院有12家，萬一有社區感染或疫情擴大，可能需要一間專門收治隔離的醫院，或者用軍營改建收治中心，但這些都會依中央行疫情指揮中心指揮官的指揮來配合。

林立人表示，高雄市會配合各項疫調，目前中央對新冠肺炎採圍堵的措施，但社區感染的風險仍在，高雄市力求減害、讓疫情的影響降低，會根據疫情的控制速度、影響範圍配合中央展開各項防疫措施。

韓國瑜說，高雄市現在有160名市民要居家隔離，他要求相關單位送的餐要重視菜色。

學校快要開學了，韓國瑜表示，學生的安全和教育，是高雄市頭等重要的事，他已要求全市378所學校在開學之前都要完成全面消毒，目前已完成240多所的消毒，預計下星一能全面完成消毒。

韓國瑜同時呼籲市民共同防治登革熱。