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金門商家慨捐防疫物資給金大 營造健康求學環境

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門縣商業會前理事長許峻岷（左二）今日也捐贈金大優質酒精一批，由金大校長陳建民（右二）代表接受，主秘蔡宗憲（右一）、學務長呂立鑫（左一）在場見證。圖／金大提供
金門縣商業會前理事長許峻岷（左二）今日也捐贈金大優質酒精一批，由金大校長陳建民（右二）代表接受，主秘蔡宗憲（右一）、學務長呂立鑫（左一）在場見證。圖／金大提供

繼日前蔡氏宗親會理事長蔡其雍捐贈金門大學1千個口罩後，金門縣商業會前理事長許峻岷今日也捐贈金大優質酒精一批，作為學校清潔與防疫所用。金門大學校長陳建民歡迎各界善心人士捐贈校園防疫物資，協助學校共同營造健康的求學環境。

陳建民表示，此次新型冠狀病毒肺炎疫情對台灣和全球都帶來很大的影響，全台各級學校都延後開學上課，面對不斷蔓延擴大的疫情，全校師生都要有高度的警覺性。他說，為防範新型冠狀病毒，金大已召開數次防疫與工作協調會議，針對環境整潔、安心就學等措施進行妥善規畫。

許峻岷指出，金大是優質的國立大學，有來自台灣和全球各地優秀的學生在此求學。他表示，身為金門在地的鄉親，能略盡棉薄之力為金大和來自各地的同學服務，是他的榮幸。此次疫情來勢洶洶，希望金大同學在金門能健康平安的學習，未來他將投入更多的協助，幫助學校全面提升防疫的能力。

金大學務長呂立鑫則表示，目前學校不斷的充實各項防疫所需物資，並於開學前完成學生宿舍及校園的消毒工作，各大樓出入口也備妥酒精或次氯酸水噴瓶，另外也在校園公布欄、網路和社群媒體群組進行各項防疫衛教宣導，尤其要勤洗手，在「出門前，下車後，進校門後，進教室前，吃東西前，上廁所後」等六個時機務必確實洗手。

呂立鑫提到，還有一些衛生、消毒、體溫量測用品等防疫物資，除政府發放數量有限外，市面上購買也不容易，歡迎各界善心人士捐贈校園防疫物資，協助學校共同營造健康的求學環境。

金門大學在開學前完成學生宿舍及校園的消毒工作。圖／金大提供
金門大學在開學前完成學生宿舍及校園的消毒工作。圖／金大提供

金門 疫情

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