這家休閒農場的木瓜酵素 藏著農場女主人的母愛

以養羊為主題的屏東縣萬丹鄉中原世紀休閒農場，農場女主人李姿滿的小女兒因腸胃消化系統不好，為了小女兒，4年前以有機農法栽植木瓜，同時利用青木瓜自製木瓜酵素，在她的細心調養下，小女兒健康成長，她也不藏私地將好東西與外人分享，藏有母愛的木瓜酵素和「羔羊跪乳」的生命小故事，讓遊客為之感動。

中原世紀休閒農場全盛時間超過500頭羊，原以畜牧羊群、擠羊奶販售為主業，近年轉型為休閒農業，農場主人李姿滿養羊兼種各種蔬果，遊客到農場可以DIY小型盆栽、餵羊吃草，還聽她導覽解說園區環境，每講到自家生產的木瓜酵素和「羔羊跪乳」小故事，談話時，眼神散發出慈祥母親的愛的光芒，真情流露。

李姿滿的小女兒李圓中從小腸胃消化系統不好，醫生說喝木瓜酵有助改善，為了小女兒快快健康長大，她先選種20多棵「紅妃」木瓜，並自製木瓜酵素，發現女兒消化不良問題漸有改善，再租地1分多種植，最近再擴大面積到3分地，她說，以友善方式完全不灑農藥，並自製有機肥，青木瓜是木瓜酵素的原料，特別挑選的「紅妃」品種成分更好，純手工製成可直接飲用，也可當成烹煮食材。

李姿滿在羊場導覽解說時會帶入「羔羊跪乳」的故事，教人行孝，「小羊為了報達母羊的養育之恩，每次吃奶都是跪著的，牠知道，是媽媽用奶水餵大它的，跪著吃奶，是感激媽媽的哺乳之恩」；她說，「百善孝為先」、「健康勝過財富」，大家耳熟能詳，休閒農場可以製造歡樂，也可以從中給人一些生命啟示。