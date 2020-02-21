長照機構抗武漢肺炎 南區老人之家高規格防疫

武漢肺炎疫情延燒，讓長照機構繃緊神經，衛生福利部南區老人之家收容照顧230名長輩，由於屬感染高風險群，老人之家以高規格防疫，今天開始禁止訪客進入照護區。

南區老人之家是屏東縣收容人數較多的長照機構之一，主任許慧麗表示，老人之家謹守中央流行疫情指揮中心「長照及社福機構因應嚴重特殊傳染性肺炎感染管制措施」的規定。

她說，除有發燒及呼吸道感染的長輩送醫外，要求長輩進餐廳吃飯前一定要洗手，咳嗽戴口罩，有些長輩一開始不遵守，工作人員不斷主動隨時提醒告知，並在進入餐廳前由工作人員準備乾洗手讓長輩使用，目前長輩都能遵守。

許慧麗說，院內外大型等群聚休閒活動已暫停，休閒以樓層為主，避免群聚，也盡量請長輩少外出；長輩前往醫院回來後，工作人員和長輩一律消毒；志工協助也暫停，院方用現有員工的人力調度使用。

許慧麗表示，今天起禁止訪客進入照護區，已向長輩宣導，親友盡量不訪視，如不得不訪視，院方在門口會為訪客量體溫，同時詢問旅遊史和接觸史，訪客和長輩只能在戶外交談，不能進入照護區。

至於院裡的員工除了要求戴口罩並每天量體溫外，對於出國回來的員工依中央規定處理，近期有員工前往日本及韓國，雖沒達居家隔離及居家檢疫規定可以公假辦理，但道德勸說請他們用自己的假在家監測健康狀況7至14天不等，無法配合員工則調整14天的職務內容，不進入長輩現場照護區。

屏東縣長照管理中心主任田禮芳表示，業者本身也很擔心會院內群聚感染，因此也都小心防範，有些機構會跟長照中心調度口罩，目前口罩存量還夠，但是疫情時間如再拖長，口罩會是個問題。

田禮芳說，回中國探視的大陸配偶，一律依中央規定隔離，陸配以居家照顧員較多，由於屏東居家照顧員充足，目前沒有人力缺乏問題。