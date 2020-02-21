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這所學校羨煞人！親師共備防疫物資堆滿滿

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
新上國小為61個班級都準備了防疫包。圖／新上國小提供
新上國小為61個班級都準備了防疫包。圖／新上國小提供

高雄市新上國小在新冠肺炎疫情尚未延燒時，親師們就開始準備防疫物資。2月25日即將開學，校方將為61個班級準備的防疫物資一字排開，堆得滿滿，照片傳出羨煞許多學校，大呼：這是五金百貨行嗎？校長王彥嵓表示，因為有些家長有醫護背景，在政府尚未管控口罩前就趕快準備各項防疫物資。開學前家長們一直憂心地問學校：準備夠了嗎？夠了嗎？看到照片後終於安心了。

中小學25日就要開學，新上國小下星期一已排定在穿堂設置一台紅外線體溫偵測，也為全校61個班級備齊防疫箱，有額溫槍、口罩、消毒紙巾等，並發給消毒漂白水、洗手乳、肥皂等，全校親師共同備齊物資、開學抗疫。

王彥嵓表示，學校也準備了紫外線消毒燈，上半天班的班級，下午就可以照射消毒，其他班級在晚間和夜間消毒，務求讓孩子有安全學習的空間。

新上國小防疫物資堆滿滿。圖／新上國小提供
新上國小防疫物資堆滿滿。圖／新上國小提供
新上國小防疫物資堆滿滿。圖／新上國小提供
新上國小防疫物資堆滿滿。圖／新上國小提供

口罩 新冠肺炎

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