綠規畫農地變工業區、藍回歸農業 高雄市國土計畫初定
高雄市國土計畫，於去(2019)年7月30日公開展覽，歷經七個月，終於通過高雄市國審會審議，預定3月提報內政部續審。受注目的六龜寶來不老溫泉風景區，大部分劃為「城鄉發展地區」，有利當地發展觀光產業發展；阿蓮九鬮金屬扣件產業園區決議劃設為農業發展地區，不能做工業使用；全市的農地，保留4.7萬公頃。
都發局長林裕益說，市府依法、依「全國國土計畫」指導方針，去年6月完成「高雄市國土計畫草案」，並於7到8月完成公開展覽，期間為廣納聽取各方意見，舉辦機關協調會、地方說明會、公聽會、專家及公民團體座談會，總共多達33場，之後才送進高雄市國土計畫審議委員會審議，經8次專案小組會議審議，2月18日通過各項審議，預定3月提報內政部續審通過後公告實施。
林裕益說，高雄市國土計畫內容，是依國土計畫永續發展之立法精神、按各土地特性、環境限制及未來發展需求等條件，界定出「適宜發展」與「不適宜發展」的地區，並劃分為「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」、「城鄉發展地區」等四大功能分區，依土地條件及功能特性，適性發展。
都發局指出，六龜溫泉業者所關切的寶來不老溫泉風景區，全區887公頃，審議委員會參酌六龜公聽會、專案小組建議，決議基於安全永續發展，全區扣除土石流潛勢溪流、山崩與地滑、山坡地查定為加強保育地等有安全堪虞地區，以及國土保育地區第一類等有安全疑慮的土地，其餘約430公頃，均劃設為「城鄉發展地區」，以利當地觀光產業發展。
都發局指出，公民團體關心的阿蓮九鬮金屬扣件產業園區，經審議，委員認為此案開發時程還不明確，5年內開發急迫性仍有不足，基於對農地的維護，決議劃設為農業發展地區，但為因應未來產業發展的需求，列入6到20年的未來發展地區。
都發局表示，為維護糧食生產與食安，並考量高雄市農地環境與生產力，目前規畫將「農業發展地區」第一、二、三類(原依區域計畫法劃定之農牧、養殖用地)，列為宜維護農地總量，面積約3.8萬公頃，大多分布美濃、旗山、阿蓮、燕巢、大樹等非都市土地地區，另再列計「都市計畫農業區」9000公頃，總計規畫高雄市農地約4.7萬公頃。
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