快訊

教會隱瞞病毒爭議爆發！南韓陸海空三軍同遭疫情

案24及家人病程出爐！家庭群聚匡列391名接觸者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠規畫農地變工業區、藍回歸農業 高雄市國土計畫初定

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市阿蓮九鬮金屬扣件產業園區現況。圖／高雄市都發局提供
高雄市阿蓮九鬮金屬扣件產業園區現況。圖／高雄市都發局提供

高雄市國土計畫，於去(2019)年7月30日公開展覽，歷經七個月，終於通過高雄市國審會審議，預定3月提報內政部續審。受注目的六龜寶來不老溫泉風景區，大部分劃為「城鄉發展地區」，有利當地發展觀光產業發展；阿蓮九鬮金屬扣件產業園區決議劃設為農業發展地區，不能做工業使用；全市的農地，保留4.7萬公頃。

都發局長林裕益說，市府依法、依「全國國土計畫」指導方針，去年6月完成「高雄市國土計畫草案」，並於7到8月完成公開展覽，期間為廣納聽取各方意見，舉辦機關協調會、地方說明會、公聽會、專家及公民團體座談會，總共多達33場，之後才送進高雄市國土計畫審議委員會審議，經8次專案小組會議審議，2月18日通過各項審議，預定3月提報內政部續審通過後公告實施。

林裕益說，高雄市國土計畫內容，是依國土計畫永續發展之立法精神、按各土地特性、環境限制及未來發展需求等條件，界定出「適宜發展」與「不適宜發展」的地區，並劃分為「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」、「城鄉發展地區」等四大功能分區，依土地條件及功能特性，適性發展。

都發局指出，六龜溫泉業者所關切的寶來不老溫泉風景區，全區887公頃，審議委員會參酌六龜公聽會、專案小組建議，決議基於安全永續發展，全區扣除土石流潛勢溪流、山崩與地滑、山坡地查定為加強保育地等有安全堪虞地區，以及國土保育地區第一類等有安全疑慮的土地，其餘約430公頃，均劃設為「城鄉發展地區」，以利當地觀光產業發展。

都發局指出，公民團體關心的阿蓮九鬮金屬扣件產業園區，經審議，委員認為此案開發時程還不明確，5年內開發急迫性仍有不足，基於對農地的維護，決議劃設為農業發展地區，但為因應未來產業發展的需求，列入6到20年的未來發展地區。

都發局表示，為維護糧食生產與食安，並考量高雄市農地環境與生產力，目前規畫將「農業發展地區」第一、二、三類(原依區域計畫法劃定之農牧、養殖用地)，列為宜維護農地總量，面積約3.8萬公頃，大多分布美濃、旗山、阿蓮、燕巢、大樹等非都市土地地區，另再列計「都市計畫農業區」9000公頃，總計規畫高雄市農地約4.7萬公頃。

高雄市國土計畫整體發展架構。圖／高雄市都發局提供
高雄市國土計畫整體發展架構。圖／高雄市都發局提供

高雄市 農地 六龜

延伸閱讀

高市府審議通過國土計畫 3月報內政部續審

重大建設 將可檢討變更國土計畫

規模太大 高雄特貿三招商 領標倍增仍流標

多功能經貿園區招商失利 高市府允檢討招商條件

相關新聞

這所學校羨煞人！親師共備防疫物資堆滿滿

高雄市新上國小在新冠肺炎疫情尚未延燒時，親師們就開始準備防疫物資。2月25日即將開學，校方將為61個班級準備的防疫物資一...

這家休閒農場的木瓜酵素 藏著農場女主人的母愛

以養羊為主題的屏東縣萬丹鄉中原世紀休閒農場，農場女主人李姿滿的小女兒因腸胃消化系統不好，為了小女兒，4年前以有機農法栽植...

綠規畫農地變工業區、藍回歸農業 高雄市國土計畫初定

高雄市國土計畫，於去(2019)年7月30日公開展覽，歷經七個月，終於通過高雄市國審會審議，預定3月提報內政部續審。受注...

金門免費鮮乳政策引起熱議 縣府細說分明

金門免費供應國中小及幼兒園童鮮奶政策迄今已逾10年，但實施至今卻衍生不少問題，本報日前獨家披露「國中小學童訂了不喝，甚至...

醫院通訊診療上線 提供防疫遠距看病服務

防範新冠肺炎疫情，居家隔離或居家檢疫的民眾依規定不可趴趴走，如有就醫需求，應透過防疫專線1922協助。聯新國際醫院提供通...

韓國瑜替工程祈福 全高市24萬盞燈將改智慧路燈

高雄美濃西門大橋「橋寬路窄」導致交通事故不斷，高雄市府工務局規畫的南側道路拓寬工程獲得地主全力配合，市長韓國瑜今天上午主...

罷韓經費斷炊找到明路 透過發起團體台灣基進合法募款

罷韓團體原本正為罷韓經費斷炊所苦，罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立與台灣基進新聞部副主任張博洋，今天...

機車考照路考難 高雄區監理所3月1日起給固定練習時間

高雄區監理所自3月1日起將有固定時間讓要考機車駕照的民眾練習，即上班日的每天中午12點到下午2點，要考駕照的民眾可以多利...

韓國瑜訪小黃車隊 許諾加大紓困

新冠肺炎疫情持續延燒，高雄市長韓國瑜昨在交通局長鄭永祥等人陪同下，訪視倫永計程車衛星大車隊防疫情形，業者向韓反映生意大幅下滑，希望政府紓困，韓國瑜說，市府會考慮對計程車業加大力度紓困。他叮囑運將做好防護措施，保護自己、家人與乘客健康。

苦民所苦 高市稅捐處推延繳、減徵、線上辦

新冠肺炎疫情升溫，各行各業都受到影響，高雄市稅捐處推出延繳、減徵、線上辦等措施，若納稅人遭隔離、檢疫，可辦理延期或分期繳納；娛樂業者生意受損，也可申請核減娛樂稅；一般民眾則可上稅捐處成立的網頁專區報繳稅，降低外出洽公的疫情風險。

今年那瑪夏射耳祭、路跑 不辦了

受新冠肺炎疫情影響，今年度高雄桃源與那瑪夏兩地的布農族射耳祭先後宣布停辦，那瑪夏水蜜桃路跑活動也決定取消，山區觀光受到衝擊。那瑪夏區長白樣．伊斯理鍛表示，每年4至5月是觀光旺季，改以網路行銷水蜜桃，賞螢活動目前不受影響。

高市運發、環保局長異動

高雄市府昨天宣布一級主管人事異動，運動發展局長程紹同請辭回台師大任教，新任局長為楠梓高中退休校長許文宗；懸缺5個月的環保局長，也確定由市府參事王玨接任，兩人都將在24日上任。小內閣異動頻繁，引發外界「跳船潮」疑慮，高雄市新聞局長鄭照新表示，地方政府周年或任期過半，都會有階段性調整，是正常的現象，跳船潮是政治性的說法，不是事實。

熱門新聞

金門限定！金酒75度防疫酒精 下周免費送到家

企業捐1.5萬片口罩 六、日基隆台北兩地發送

防疫大作戰 蒜農：三代種蒜沒有像這樣被追著跑

全國防疫雲林這一鄉最周全 幼兒園還裝紅外線熱像儀

取締白牌車有成果 男子開車載客人到嘉義火車站被查獲

影／台灣第一家巨蒸籠宴月底結束 饕客嘆不捨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。