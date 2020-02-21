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綠批財政評比退步卻當政績 高市府：每年狀況不一

中央社 / 高雄21日電

高市府去年財政業務考核全國第4名較往年退步，卻被國民黨高雄市黨部譽為殊榮，遭民進黨高雄市議員邱俊憲批評自曝其短。高市財政局長李樑堅則表示，每年財政狀況都不一樣。

邱俊憲上午在其臉書「檢視韓國瑜市政成效系列」發文指出，國民黨高市黨部大肆宣傳高市府2019年財政業務考核獲得全國第4名殊榮，事實上，高市這項評比從2018年的第2名退步到2019年第4名。財政局還在今年1月21日市政會議將這個第4名獎項獻予市府。

邱俊憲認為，韓國瑜只會跟市民說執政第一年拿第4名好棒，卻不敢說，比前一年退步了兩名。不料，昨天國民黨高雄市黨部把這個成績拿來吹捧韓的政績卓越，「這就弄巧成拙、自曝其短了」。

李樑堅對此回應說，市府每年財政狀況都不一樣，在當前市府財政如此困難下，財政考核評比能擠進全國前5名難能可貴，但財政局不會以此為足，仍將學習其他縣市長處，持續精進；感謝議員的鞭策，並將以此作為進步的力量。

韓國瑜 高雄市 國民黨

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