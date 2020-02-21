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金門免費鮮乳政策引起熱議 縣府細說分明
金門免費供應國中小及幼兒園童鮮奶政策迄今已逾10年，但實施至今卻衍生不少問題，本報日前獨家披露「國中小學童訂了不喝，甚至隨意棄置或倒掉等情形，縣府擬收費」，在網路上引起熱議，縣府教育處今天表示，採登記收費制，主要是導正價值觀，建立學子愛物惜物的好習慣。
縣府教育處長羅德水表示，為改善免費牛奶政策所衍生的缺失，教育處協調廠商自今年度開始提供大容量包裝鮮奶供幼兒園選用，讓學校可依學童實際飲用情形彈性調整供應量，減少喝不完所造成的浪費，並減少大量牛奶盒的產生，落實環保。
調整後，原則上，公立幼兒園維持每周供應5天，並接納幼兒園建議，提供大容量包裝鮮奶供幼兒園選用(小盒195毫升或大容量2720毫升)，方便學校依學童實際飲用情形彈性調整供應，不收取費用。私立幼兒園部分，則維持現行做法，每周供應5天，皆採小盒裝(195毫升)，不收取費用。
國中小部分的變革較大，未來每周供應2天，採「登記制」並「酌收部分費用」，計畫收費標準每學期調查2次，每次固定收取100元，平均每瓶約5元；經濟弱勢者維持免費。
教育處表示，先前曾多次在相關會議徵詢意見，也在「金門教育fun學趣」粉絲專頁辦理投票調查，多數意見對「酌收部分費用」的方式表達支持。未來每瓶牛奶採購成本約16元，酌收約5元，不及成本三分之一，希望藉此調整能讓學生學習自我審視需求，減少不喝卻訂的情形，達到供需相應，進而改善另類的剩食問題。
羅德水也強調，這次的政策目標為落實環保，養成學生珍惜資源的好習慣，學校教育人員仍會持續負起輔導學生的責任，也希望家長一起正視孩子的生活常規，養成孩子正確的價值觀。
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