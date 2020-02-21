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高市府審議通過國土計畫 3月報內政部續審

中央社 / 高雄21日電

高雄市國土計畫」去年7月30日公開展覽，並舉辦機關協調會、地方說明會等，送高雄市國土計畫審議委員會8次專案小組會議審議通過，3月將提報內政部續審通過後公告實施。

高雄市政府都市發展局長林裕益今天表示，為因應氣候變遷、確保國土安全、保育自然環境與人文資產，以及促進資源與產業合理配置，中央政府在民國105年1月三讀立法通過「國土計畫法」；內政部於107年5月1日公告實施「全國國土計畫」，作為各縣市國土計畫擬定的指導方針。

他表示，高雄市國土計畫內容是依國土計畫永續發展的立法精神，按各土地特性、環境限制及未來發展需求等條件，界定出「適宜發展」與「不適宜發展」的地區，並劃分為「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」、「城鄉發展地區」等4大功能分區，依土地條件及功能特性適性發展。

至於公民團體關心的阿蓮區九鬮金屬扣件產業園區，都發局區域發展及審議科表示，經提審議大會充分討論，認為全案開發時程還不明確，5年內開發急迫性仍有不足。基於維護農地，決議劃設為農業發展地區；但為因應未來產業發展需求，列入6至20年的未來發展地區。

而六龜溫泉業者關切的寶來不老溫泉風景區，區域發展及審議科表示，全區887公頃，審議大會參酌六龜公聽會決議及專案小組決議，基於安全永續發展，全區扣除土石流潛勢溪流、山崩與地滑、山坡地查定為加強保育地等有安全堪虞地區，以及國土保育地區第一類等有安全疑慮的土地，其餘約430公頃均劃設為「城鄉發展地區」，以利當地觀光產業發展，全案也經大會審議通過。

高市都發局指出，行政院農委會農地盤查高雄「農地工廠」使用面積約2300公頃，主要分布岡山、仁武、鳥松、大寮等地區，為兼顧糧食安全及產業發展，目前規劃以「群聚」且「屬低污染」的產業劃為「城鄉發展地區」。嘉華及烏林產業輔導專用區列為優先輔導區，後續再配合未登記工廠調查成果及中央政策與相關修法，滾動納入其他須劃設城鄉發展地區的區位。

都發局也表示，未來即使沒有列入城鄉發展地區，仍可以依「工廠管理輔導法」申請納管並提出改善計畫，輔導取得特定工廠登記證，辦理用地變更合法化。至於屬高污染產業則以「輔導轉型」為低污染產業，或朝「遷廠」方式推動。

都發局指出，高市21處原住民族部落範圍目前屬區域計畫「鄉村區」土地，計畫劃為「城鄉發展地區」第三類；「非鄉村區」的現有聚落，劃為「農業發展地區」第四類，並可依後續國土計畫土地使用管制規則使用項目等，於下階段國土功能分區分類劃設時加以確認。

另外，「原住民族既有聚落」劃設農業發展地區第四類，在法令規範下也可參酌部落會議意見適度予以調整，將於下階段國土功能分區分類劃設時確認。

高雄市 農地工廠 原住民

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