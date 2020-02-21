快訊

極音速飛彈與雷射炮 即將改變未來戰場的新武器

中央黨部租約結束將搬？江啟臣：國民黨已非泱泱大黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫院通訊診療上線 提供防疫遠距看病服務

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
醫師陳子安與民眾視訊連線，進行通訊看診。圖／聯新國際醫院提供
醫師陳子安與民眾視訊連線，進行通訊看診。圖／聯新國際醫院提供

防範新冠肺炎疫情，居家隔離或居家檢疫的民眾依規定不可趴趴走，如有就醫需求，應透過防疫專線1922協助。聯新國際醫院提供通訊診療服務，讓居家隔離或居家檢疫者透過手機視訊看診，醫師線上即時開立處方，家屬至指定窗口代為取藥也不必進入醫院，降低社區感染的風險。

居家隔離或居家檢疫的民眾，有看病拿藥需求，如果沒有出現呼吸道感染及發燒症狀，就可以撥打疾病管制署1922免付費防疫專線，申請通訊診察治療服務。聯新國際醫院將依轉介個案，安排遠距視訊看診，以醫療專業結合網路通訊科技，在防疫時期照顧好居家隔離或居家檢疫者，讓醫療照護零距離。

聯新國際醫院助理副院長陳子安表示，聯新國際醫院的通訊診療服務，以民眾最直覺、最容易操作的方式進行。個案看診時只要開啟手機的line或wechat進行視訊通話，不必另外安裝軟體，也不需要電腦或其他設備。看診將全程錄影錄音，確保民眾權益。聯新國際醫院針對轉介個案的需求與狀況，安排醫師線上看診，透過連線通話問診與視訊影像輔助，進行通訊診療；如有開立處方，則由個案家屬或代理人於3日內協助領藥。

聯新國際醫院通訊診療收費與一般門診相同，收取掛號費、部分負擔、診察費等，皆依健保支付標準規定辦理。為減少領藥進出醫院降低感染風險，聯新國際醫院特別於門診大樓停車塔走道設置「專屬領藥窗口」（與「慢箋預約領藥」同一窗口），家屬不必進入醫院就能幫忙領藥。

陳子安表示，民眾配合政府的居家隔離及居家檢疫，如果有身體不適或原本疾病不可停藥，都是需要看醫生，遠距通訊診療正好可以在防疫期間發揮相當好的功能，讓居家隔離或居家檢疫者不必出門，也能夠獲得良好的醫療照護。

居家檢疫 醫師 新冠肺炎

延伸閱讀

防疫避免5千人一起吃飯 連辦10年的羅東呷拜拜今年暫停

金門縣長視察校園防疫 宣布每位師生先發2片口罩

第二波防疫照顧假？勞動部長許銘春：不排除

防疫酒精大缺貨 黃偉哲突發點子：請民間酒廠投入生產

相關新聞

金門免費鮮乳政策引起熱議 縣府細說分明

金門免費供應國中小及幼兒園童鮮奶政策迄今已逾10年，但實施至今卻衍生不少問題，本報日前獨家披露「國中小學童訂了不喝，甚至...

醫院通訊診療上線 提供防疫遠距看病服務

防範新冠肺炎疫情，居家隔離或居家檢疫的民眾依規定不可趴趴走，如有就醫需求，應透過防疫專線1922協助。聯新國際醫院提供通...

韓國瑜替工程祈福 全高市24萬盞燈將改智慧路燈

高雄美濃西門大橋「橋寬路窄」導致交通事故不斷，高雄市府工務局規畫的南側道路拓寬工程獲得地主全力配合，市長韓國瑜今天上午主...

罷韓經費斷炊找到明路 透過發起團體台灣基進合法募款

罷韓團體原本正為罷韓經費斷炊所苦，罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立與台灣基進新聞部副主任張博洋，今天...

機車考照路考難 高雄區監理所3月1日起給固定練習時間

高雄區監理所自3月1日起將有固定時間讓要考機車駕照的民眾練習，即上班日的每天中午12點到下午2點，要考駕照的民眾可以多利...

韓國瑜訪小黃車隊 許諾加大紓困

新冠肺炎疫情持續延燒，高雄市長韓國瑜昨在交通局長鄭永祥等人陪同下，訪視倫永計程車衛星大車隊防疫情形，業者向韓反映生意大幅下滑，希望政府紓困，韓國瑜說，市府會考慮對計程車業加大力度紓困。他叮囑運將做好防護措施，保護自己、家人與乘客健康。

苦民所苦 高市稅捐處推延繳、減徵、線上辦

新冠肺炎疫情升溫，各行各業都受到影響，高雄市稅捐處推出延繳、減徵、線上辦等措施，若納稅人遭隔離、檢疫，可辦理延期或分期繳納；娛樂業者生意受損，也可申請核減娛樂稅；一般民眾則可上稅捐處成立的網頁專區報繳稅，降低外出洽公的疫情風險。

今年那瑪夏射耳祭、路跑 不辦了

受新冠肺炎疫情影響，今年度高雄桃源與那瑪夏兩地的布農族射耳祭先後宣布停辦，那瑪夏水蜜桃路跑活動也決定取消，山區觀光受到衝擊。那瑪夏區長白樣．伊斯理鍛表示，每年4至5月是觀光旺季，改以網路行銷水蜜桃，賞螢活動目前不受影響。

高市運發、環保局長異動

高雄市府昨天宣布一級主管人事異動，運動發展局長程紹同請辭回台師大任教，新任局長為楠梓高中退休校長許文宗；懸缺5個月的環保局長，也確定由市府參事王玨接任，兩人都將在24日上任。小內閣異動頻繁，引發外界「跳船潮」疑慮，高雄市新聞局長鄭照新表示，地方政府周年或任期過半，都會有階段性調整，是正常的現象，跳船潮是政治性的說法，不是事實。

杉林智慧化城市啟動 首重社區老人與小孩

去年底日月光投控集團與高市杉林區公所簽署合作備忘錄，預計以5年時間協助打造杉林成為智慧化城市。今天上午，計畫執行人員參訪...

即時短評／人事更迭、罷韓危機 韓國瑜內憂外患

高雄市長韓國瑜最近面臨內憂外患，內有市府人事更迭，外有罷韓危機，加上近來新冠肺炎疫情嚴峻，市政轉攻為守，韓國瑜步步為營，...

原住民醫學生獲文學雙槳 以後樂當離島「侯文詠」

屏東縣原住民文教協會主辦vusam文學獎，來自屏東縣瑪家鄉三和部落的陳奕宏獲得第二屆vusam文學獎的新詩組冠軍與散文組...

熱門新聞

高鐵台中站為何設址烏日？ 網曝不蓋在海線的關鍵因素

金門限定！金酒75度防疫酒精 下周免費送到家

企業捐1.5萬片口罩 六、日基隆台北兩地發送

防疫大作戰 蒜農：三代種蒜沒有像這樣被追著跑

擴大稽查白牌計程車 最高罰50萬、檢舉獎金30萬

全國防疫雲林這一鄉最周全 幼兒園還裝紅外線熱像儀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。