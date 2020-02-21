醫院通訊診療上線 提供防疫遠距看病服務

防範新冠肺炎疫情，居家隔離或居家檢疫的民眾依規定不可趴趴走，如有就醫需求，應透過防疫專線1922協助。聯新國際醫院提供通訊診療服務，讓居家隔離或居家檢疫者透過手機視訊看診，醫師線上即時開立處方，家屬至指定窗口代為取藥也不必進入醫院，降低社區感染的風險。

居家隔離或居家檢疫的民眾，有看病拿藥需求，如果沒有出現呼吸道感染及發燒症狀，就可以撥打疾病管制署1922免付費防疫專線，申請通訊診察治療服務。聯新國際醫院將依轉介個案，安排遠距視訊看診，以醫療專業結合網路通訊科技，在防疫時期照顧好居家隔離或居家檢疫者，讓醫療照護零距離。

聯新國際醫院助理副院長陳子安表示，聯新國際醫院的通訊診療服務，以民眾最直覺、最容易操作的方式進行。個案看診時只要開啟手機的line或wechat進行視訊通話，不必另外安裝軟體，也不需要電腦或其他設備。看診將全程錄影錄音，確保民眾權益。聯新國際醫院針對轉介個案的需求與狀況，安排醫師線上看診，透過連線通話問診與視訊影像輔助，進行通訊診療；如有開立處方，則由個案家屬或代理人於3日內協助領藥。

聯新國際醫院通訊診療收費與一般門診相同，收取掛號費、部分負擔、診察費等，皆依健保支付標準規定辦理。為減少領藥進出醫院降低感染風險，聯新國際醫院特別於門診大樓停車塔走道設置「專屬領藥窗口」（與「慢箋預約領藥」同一窗口），家屬不必進入醫院就能幫忙領藥。

陳子安表示，民眾配合政府的居家隔離及居家檢疫，如果有身體不適或原本疾病不可停藥，都是需要看醫生，遠距通訊診療正好可以在防疫期間發揮相當好的功能，讓居家隔離或居家檢疫者不必出門，也能夠獲得良好的醫療照護。