韓國瑜替工程祈福 全高市24萬盞燈將改智慧路燈

高雄美濃西門大橋「橋寬路窄」導致交通事故不斷，高雄市府工務局規畫的南側道路拓寬工程獲得地主全力配合，市長韓國瑜今天上午主持動工祈福儀式。韓國瑜表示，高雄東九區好山好水，西門大橋南側道路的拓寬工程已經等待9年之久，市府團隊在旗美地區完成23條道路改善工程，明年底之前，全高市24萬盞路燈要換成智慧型路燈，透過手機就能知道何處路燈故障。

高 99線西門大橋跨越美濃溪，是溝通美濃、杉林、甲仙等地重要聯外橋梁。市府新工處指出，西門大橋橋面寬10公尺，南側銜接道路卻只有4.5至6公尺不等，橋寬路窄導致大車與機慢車爭道，險象環生；新工處預計花費2033萬元進行道路拓寬，將既有道路往西拓寬為10公尺，可望在7月前完工。

今天上午，市府工務局新建工程處舉辦開工典禮，市長韓國瑜率市議員朱信強、林義迪與在地里長一起上香祈求動工順利，韓下達動工指令後，挖土機開始工作。

韓國瑜表示，市府團隊已在旗美地區完成23條道路改善工程，明年底以前，全高市24萬盞路燈要換成智慧型路燈，今年底前要完成一半以上，這件事非常重要，因為目前的路燈工人約60人，通常靠巡視與目視維護路燈，或在鄉親與里長反映下才知道路燈故障，以後只要看手機就知道何處路燈故障，一盞盞巡視的時代已經過去。