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罷韓經費斷炊找到明路 透過發起團體台灣基進合法募款

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
罷韓提案法定領銜人陳冠榮（中）、Wecare高雄發起人尹立（左）與台灣基進新聞部副主任張博洋（右），在光復高雄總部公布「罷韓行動專案」募款帳號，說明捐款方式。記者徐如宜／攝影
罷韓提案法定領銜人陳冠榮（中）、Wecare高雄發起人尹立（左）與台灣基進新聞部副主任張博洋（右），在光復高雄總部公布「罷韓行動專案」募款帳號，說明捐款方式。記者徐如宜／攝影

罷韓團體原本正為罷韓經費斷炊所苦，罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立與台灣基進新聞部副主任張博洋，今天在光復高雄總部公布「罷韓行動專案」募款帳號，並說明捐款方式，希望引進更多資源。

尹立表示，因政治獻金法的規定，選舉候選人可開立政治獻金帳戶，罷免案領銜人卻無相同權利。為避免募資捐款被監察院沒收並被罰兩倍、甚至被韓陣營抹黑，在密集與律師諮詢後，決定以罷韓發起團體之一「台灣基進」的政治獻金帳戶做為光復高雄總部募款代表帳戶，設立「光復高雄罷韓行動專案」，此專案將 「專款專用」交由光復高雄總部作為罷免行動之用。

「Wecare高雄」也公布的罷韓相關經費使用情形，從自2019年6月27日開始倡議罷免韓國瑜，財源的籌措，主要倚靠一次網路募資計畫，收入約600萬元，以及在計畫結束後剩餘募資品的零星販售，收入約100萬元，合計有700萬元。在歷經1221wecare台灣大遊行的舉辦，到二階連署工作的進行，目前這筆經費的收支正在進行會計簽證作業，初步核算結果，這筆700萬元經費不僅全部用罄，還留下約500萬元的財務缺口，多項支出未能付款，只能暫時拖欠。

罷韓連署目前估計已達45萬份。關於後續雙方宣傳攻防層面，張博洋擔憂會面對假訊息的資訊戰。他表示，韓國瑜在今年1月總統大選最後一周砸下巨額的宣傳。這次是「小蝦米對抗大白鯊」，呼籲罷免需要大家齊心協力。

罷韓提案法定領銜人陳冠榮（中）、Wecare高雄發起人尹立（左）與台灣基進新聞部副主任張博洋（右），在光復高雄總部公布「罷韓行動專案」募款帳號，說明捐款方式。記者徐如宜／攝影
罷韓提案法定領銜人陳冠榮（中）、Wecare高雄發起人尹立（左）與台灣基進新聞部副主任張博洋（右），在光復高雄總部公布「罷韓行動專案」募款帳號，說明捐款方式。記者徐如宜／攝影

罷韓 罷免 韓國瑜

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