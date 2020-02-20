苦民所苦 高市稅捐處推延繳、減徵、線上辦

新冠肺炎疫情升溫，各行各業都受到影響，高雄市稅捐處推出延繳、減徵、線上辦等措施，若納稅人遭隔離、檢疫，可辦理延期或分期繳納；娛樂業者生意受損，也可申請核減娛樂稅；一般民眾則可上稅捐處成立的網頁專區報繳稅，降低外出洽公的疫情風險。

高雄市居家檢疫人數約2700多人，稅捐處表示，如納稅義務人經確診而遭隔離或檢疫，無法於規定期間內繳納房屋稅、地價稅、牌照稅及娛樂稅等地方稅，可於隔離或檢疫結束後10日內，向稅捐處申請延期或分期繳納。

另減徵部分，高市查定須課徵娛樂稅的娛樂業者，如受疫情衝擊而影響營業，也可向稅捐處申請核減娛樂稅額，高雄市稅捐處會派員勘查後認定。

為了減少民眾因外出洽公感染的風險，高雄市稅捐處也成立「免跑稅捐處」網頁專區，推出從申辦、查詢到繳稅全流程的線上服務。

高雄市稅捐處處長李瓊慧說，延繳、減徵的稅捐優惠，均須在稅法授權範圍內實施；如財政部因應疫情發展，有主動延長繳納期限或減免徵收的優惠措施，稅捐處也將積極輔導符合條件的納稅義務人提出申請，保障民眾權益。

高雄市稅捐處表示，稅捐處各洽公據點嚴格落實配戴口罩、量測體溫及酒精消毒等防疫措施，但仍希望市民能多運用線上辦服務，因少一次出門就能少一點風險。有民眾看到多項服務，雖感到貼心，但大家都憂心這一波防疫如果拖太久，恐怕對產業的影響會更大。