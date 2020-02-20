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杉林智慧化城市啟動 首重社區老人與小孩

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
計畫執行人員今天參訪社區據點，了解社區長輩需求。圖／杉林區公所提供
計畫執行人員今天參訪社區據點，了解社區長輩需求。圖／杉林區公所提供

去年底日月光投控集團與高市杉林區公所簽署合作備忘錄，預計以5年時間協助打造杉林成為智慧化城市。今天上午，計畫執行人員參訪新和、上平與月美三社區，並前往大愛里勘查智慧街燈設置場域。日月光文教基金會總監林浚南表示，智慧城市計畫的第一年朝社區老人共食與學童課輔兩大目標著手推動。

智慧城市的試辦計畫涵蓋五大內容，分別為智慧電能供應、高齡照護、地方創生平台、杉林區防災資料接收中心與智慧教學。

今天上午，杉林區長劉德旺陪同日月光團隊前往新和社區、上平社區、月美社區，聆聽社區老人與孩童需求，另前往大愛里勘查路燈，未來將裝設可配合環境光源調整亮度的智慧街燈。

林浚南表示，第一年針對社區老人共食及課輔課程，團隊將協助改善各社區用餐環境與引薦課輔師資，將社區長輩及小孩列入首要關懷對象。

共食

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