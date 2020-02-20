臻霖實業捐贈30桶次氯酸給縣府 支援金門校園防疫

下周二就是開學日，縣府與各級學校正加緊做好防疫工作，為開學做好準備，臻霖實業股份有限公司經理陳木勇今天帶領公司同仁捐贈30桶全方位抗菌液給教育處，全力支援校園進行防疫。縣教育處長羅德水肯定陳木勇善行義舉，並期許教育處同仁共同作好防疫工作，期盼大家一起盡最大的努力，作好各項校園防疫工作！

防疫需要物資，除了中央單位與縣府採購的物資，教育處與各級學校也循管道分別購置，以上防疫物資教育處均會發放給地區國中小。除了公部門的物資，自啟動防疫機制以來，民間也有許多捐贈。

今天下午臻霖實業股份有限公司經理陳木勇就帶領公司同仁捐贈30桶全方位抗菌液予教育處，包括：金城鎮鎮長李誠智、金湖鎮代表陳向鑫等人都在場見證，隨即由教育處轉發各學校並由各校自行分裝於噴霧器，分別用在大面積及局部消毒殺菌。

陳木勇表示，次氯酸是一個強力的氧化劑和去蛋白質劑，可以氧化微生物的蛋白質並破壞它的酵素活性，有消滅細菌、病毒功用。

陳木勇以具體行動支持金門縣政府教育防疫工作，羅德水相當肯定陳木勇善行義舉，並期許教育處同仁共同作好防疫工作，期盼大家一起盡最大的努力，作好各項校園防疫工作。