高雄市婦女會用小圍巾自製口套罩免費送 供不應求
新冠肺炎引發口罩慌，也讓許多民眾自製口罩套。高雄市婦女會也加入製作布面口罩套行列，但不是到布店買布製作，是把以以前辦活動、助選時用來當宣傳品的小圍巾裁剪製成簡單的口罩套，免費送給婦女會員，這兩天還供不應求。
高雄市婦女會這些年舉辦活動，送了多次用伸縮布料製成的多用途小圍巾，裁開來可以製作至少六個簡易口罩套；市面上的口罩先是被搶購一空，後來政府全面管制配送，變成一一罩難求，口罩套成為民眾延長口罩使用時間的用品，因此婦女會義工自製的口套罩一完成，總一下被索取告盡，索取的會員愈來愈多，熱心的義工一接到「訂單」，連星期假日也趕工。
婦女會員索取口罩套，通常會索取兩個，交替洗換；口罩放在口罩套裡，拉出口罩上的掛耳鬆緊帶，等於在口罩外面加一道保護。婦女會建議使用口罩套套住口罩的人，回家後要勤於清洗口罩套。
國內網購平台販售口罩套的人愈來愈多，用棉布、紗布、麻布或不織布裁製的都有，價格不一，單價30元、60元、120元、甚至更高的都有，YouTube上也有很多教做布口罩的影片，連帶的帶動布店的細棉布銷路。
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