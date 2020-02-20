高雄市婦女會用小圍巾自製口套罩免費送 供不應求

新冠肺炎引發口罩慌，也讓許多民眾自製口罩套。高雄市婦女會也加入製作布面口罩套行列，但不是到布店買布製作，是把以以前辦活動、助選時用來當宣傳品的小圍巾裁剪製成簡單的口罩套，免費送給婦女會員，這兩天還供不應求。

高雄市婦女會這些年舉辦活動，送了多次用伸縮布料製成的多用途小圍巾，裁開來可以製作至少六個簡易口罩套；市面上的口罩先是被搶購一空，後來政府全面管制配送，變成一一罩難求，口罩套成為民眾延長口罩使用時間的用品，因此婦女會義工自製的口套罩一完成，總一下被索取告盡，索取的會員愈來愈多，熱心的義工一接到「訂單」，連星期假日也趕工。

婦女會員索取口罩套，通常會索取兩個，交替洗換；口罩放在口罩套裡，拉出口罩上的掛耳鬆緊帶，等於在口罩外面加一道保護。婦女會建議使用口罩套套住口罩的人，回家後要勤於清洗口罩套。