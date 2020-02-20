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即時短評／人事更迭、罷韓危機 韓國瑜內憂外患

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜。圖／本報資料照片
高雄市長韓國瑜。圖／本報資料照片

高雄市韓國瑜最近面臨內憂外患，內有市府人事更迭，外有罷韓危機，加上近來新冠肺炎疫情嚴峻，市政轉攻為守，韓國瑜步步為營，希望化危機為轉機，不過人事難安定，恐怕更難施展手腳。

韓國瑜上任1年多，已有環保局前局長袁中新、新聞局前局長丁樂群及王淺秋、觀光局前局長潘恒旭、運發局長程紹同、行政暨國際處前處長王智立等6名局處首長先後離開，小內閣異動頻繁，引發「跳船潮」疑慮。

面對罷韓來勢洶洶，不只是韓國瑜的危機，也讓局處首長們人人自危，加上高雄市議會將於4月16日開議，雖然議會是藍營多數，但綠營挾著2020大選大獲全勝的氣勢，肯定不會讓韓國瑜和局處首長好過，也許有人因此選擇提早「離席」。

不過高雄市新聞局長鄭照新今否認有「跳船潮」，指縣市政府周年或任期過半，都會有階段性調整，是正常的現象，跳船潮不會是事實。有局處長說，在任一天，就專心為市民做事，不去多想；也有人表明心跡，說會堅守崗位替韓挺過罷韓。

罷韓連署數量不斷增加，第二階段連署已破30萬份達標，為不讓罷韓團體再抓到話柄，韓國瑜選後低調許多，公開行程幾乎都不再接受媒體訪問，市府團隊姿態也放軟，不再像過去大力抨擊中央，在市政攻防上明顯轉攻為守，步步為營。

不過人事若持續更迭頻繁，市府團隊恐難培養一致對外的默契，面對罷韓腳步進逼、議會開議在即，韓國瑜必須盡快整合團隊，才有戰力面對難關。

韓國瑜 罷韓 高雄市

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