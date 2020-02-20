原住民醫學生獲文學雙槳 以後樂當離島「侯文詠」

屏東縣原住民文教協會主辦vusam文學獎，來自屏東縣瑪家鄉三和部落的陳奕宏獲得第二屆vusam文學獎的新詩組冠軍與散文組亞軍。義守大學說，陳奕宏不僅熱愛文學，目前更是義守大學醫學系一年級學生，期許畢業後到蘭嶼服務離島居民，持續筆耕書寫家鄉。

Vusam是原住民排灣族語「種子」的意思，屏東縣原住民文教協會主辦vusam文學獎，鼓勵各族群年輕學子使用族語創作，致力「筆耕鄉土，墨染山河」。

義守大學指出，第二屆vusam文學獎成績揭曉，校內醫學系一年級學生陳奕宏以作品「沈沈睡去」獲得新詩組第一名，創作精神是要傳達原民文化在主流社會中的成全與犧牲，思考「我們能做些什麼」；散文作品「舊路」則描述原本應該住在舊部落的住民，在時代演變下外出生活，必須以遊記來記錄回家的種種心情，明明是家，但為何還要回家。

知名作家侯文詠也是醫師出身，作品十分受讀者喜愛。陳奕宏說，透過閱讀與書寫讓自己進入另一個世界，也能達到紓壓效果，未來從醫也不放棄文學，希望畢業後到蘭嶼服務，以後持續創作，用文字替族人發聲。