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喻尹衍樑車被撞怒記經理人大過 顧立雄：總經理要說「不」

防疫商品夯 高雄市折翼天使庇護工場布製口罩套受歡迎

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場製作的布製口套罩。圖／高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場提供
高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場製作的布製口套罩。圖／高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場提供

新冠肺炎引發口罩慌，不少民眾為了重複使用口罩，紛紛在醫用口罩外面套上口罩套，也引起口罩套製作和購買潮，這讓長久以來就製作口罩套銷售的高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場得到一些商機，工場因此更仔細設計更實用的口罩套。

「我們本來就有製作布口罩，只是買的人有限，最近買的人較多，也有人訂製。」高雄市肢體障礙協會總幹事林桂花說，協會的折翼天使庇護工場教弱勢者學習縫紉，一直以來都有教他們製作布口罩、口罩套，本來是為機車族設計，可是用一次性口罩的人較多，布口罩或口罩套銷路有限。

最近受新冠肺炎疫情衝擊，民眾爭相搶購口罩，口罩套也成為民眾增加口罩使用率的用品，也有人用來自製防疫口罩，折翼天使庇護工場的口罩套和布口罩也賣出不少。

林桂花拿出庇護工場設計的口罩套，有平面型、立體型，平面型的還有口罩放在夾層型、置中型，也有可放自製過濾不織布型的口罩套，選擇性頗多。相關資訊可到http://www.angle.org.tw/masks.html查看，或洽電話07-5217120。

高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場製作的立體型布製口套罩。圖／高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場提供
高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場製作的立體型布製口套罩。圖／高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場提供
高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場製作的平面型布製口套罩。圖／高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場提供
高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場製作的平面型布製口套罩。圖／高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場提供
高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場用心製作布製口套罩。圖／高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場提供
高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場用心製作布製口套罩。圖／高雄市肢體障礙協會折翼天使庇護工場提供

口罩 庇護工場 新冠肺炎

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