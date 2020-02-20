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承載金門人的思親情 花帔打造地方新意象

中央社 / 金門縣20日

黑白相間的格子布，對金門人而言有著濃得化不開的情感。它是傳統的育嬰包巾，名叫「花帔」，在地有志之士打算推廣花帔，讓它成為除了風獅爺和高粱酒外，最能代表金門的意象。

6尺見方、黑白格紋的棉麻大方巾「花帔」，是金門傳統的育嬰包巾，主要用途在包覆嬰幼兒，為他們擋風遮陽。花帔上用紅棉線繡上一個卍字，有驅邪的功能，並縫上一對圓形鉛片，期許孩子有「人緣」，包巾四個角分別縫有小紅標，稱「四角虎」，寓意吉祥。整塊花帔傳達長輩期盼孩子平安長大的心願。

在嫁娶中，花帔是新娘的陪嫁之物，供日後養兒育女所需。另外，加冠、上梁等慶典時節也少不了花帔妝點；演出傀儡戲時，戲台布幕上也會掛有一塊花帔。

金門縣商會理事長李有忠說，由於父親是雕刻師傅，擅長製作神輦，他從小看到花帔布，對花帔情有獨鍾；如果在台灣看到有人使用花帔育嬰包巾，八九不離十是金門人。

長久以來，李有忠一直思考除了風獅爺，還有什麼是最容易辨識的金門意象。2015年他擔任文化局輔導地區文創產業案總顧問，力推花帔文創品，在他巧思下，花帔化身為野餐墊、保溫包、領帶等文創系列產品，令人驚豔，當時量產了部分花帔產品，但後因預算和人事更迭未能繼續生產。

坊間傳說花帔是南宋朱熹擔任同安縣主簿期間，看見婦女在街上露臉出入而發布告示，要求婦女出門必須以布遮臉，後來演變到運用在嬰幼兒身上。

但本地文史工作者楊天厚質疑說，早年農業社會，百姓每天為生活忙碌，只要平安無事就好，長輩交代花帔可以避邪，晚輩照做，就這樣代代相傳下去，由來實在不可考。

金門知名作家牧羊女最近發表「花帔寂寞花帔不說」散文，形容花帔布的黑白格子是白虎星，細的線條是天羅地網、百邪不侵，十分傳神。而金門歌手流氓阿德創作的歌曲「花帔」，描繪花帔是「母愛編織的天羅地網，蓋著你身軀，保護你遠離世間的妖魔鬼怪」，在在凸顯花帔深深牽引著金門人的思親之情。

軍旅退休的呂厝村民林相吉，有感於花帔的深厚文化底蘊，把奶奶生前經營的柑仔店外牆彩繪花帔格紋，吸引不少人打卡拍照。他說，奶奶過世後老屋荒廢多年，直到他2016年回金門定居，才利用文化局經費活化再生，全由他一人粉刷完工。

林相吉現在從事文創襪設計製作，他正規劃花帔屋作為文創襪專賣店，盼成為熱門的景點，吸引更多人認識呂厝這個小村落，進而了解金門特有的花帔文化。

金門 文創產業 文化局

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