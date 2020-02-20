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恆春拜古城門主和發大轎 拚登錄民俗無形文化資產

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東恆春古城自清末傳承下來的「拜古城四城門主及發大轎（劇烈甩轎動作）」宗教儀式，迄今仍完整保留；恆春天后宮年輕一輩志工去年向縣府文化處提報一般民俗類無形文化資產」，記者潘欣中／翻攝
屏東恆春古城自清末傳承下來的「拜古城四城門主及發大轎（劇烈甩轎動作）」宗教儀式，迄今仍完整保留；恆春天后宮年輕一輩志工去年向縣府文化處提報一般民俗類無形文化資產」，記者潘欣中／翻攝

屏東恆春古城有146年歷史，自清末傳承下來的「拜古城四城門主及發大轎」宗教儀式，迄今仍完整保留；恆春天后宮年輕一輩志工去年向縣府文化處提報「一般民俗類無形文化資產」，希望永續保存這項特有的民俗宗教文化，進而成為地方宗教人文觀光亮點，縣文化資產護所已啟動審議機制，下月將在恆春召開說明會。

屏東恆春古城於清光緒元年（1874元）興建，光緒5年完工，是全台存城池唯一保存4座城門的國定古蹟；每逢重大祭典、神請遶境及中元豎孤棚活動前，廟宇和主辦單位都會慎重到古城東西南北門設祭壇、貼榜文「拜四城門主」，神轎出巡時會有劇烈上下甩轎動作的「發大轎」儀式。

由清駐地官兵建造奉祀媽祖的恆春天后宮，迄今仍保存這些特有的宗教民俗儀式，廟宇年輕文化志工近年除致力於文物保存，展示諸多珍貴又特殊的廟宇文物，去年整理相關資料，將「拜古城四城門主及發大轎」申請登錄屏東縣俗類無形文化資產，盼獨特的宗教文化持續傳承，像已登錄國家級民俗類無形文化資產的「東港迎王祭典」，進而帶動宗教人文觀光。

青年志工表示，早期鎮內多數廟宇都有「發大轎」的拜廟儀式，信眾認為甩動神橋的力道幅度愈大表示愈虔誠，也讓人感受神明的神威，因擔心轎棍會折斷，加上轎夫甩動神橋有技巧性且需要團隊默契，事前要勤練習，現已少見；至於恆春獨有的「拜四城門主」，在城門口外以三牲向城內朝拜城門主、守城將軍、顧門元帥，並在城門貼上香條與榜文，昭告天下。

縣府文資所表示，去年恆春天后宮遶境活動時即邀文資委員南下實勘，「拜四城門主」堪稱台灣唯一完整保留的特殊儀禮，逐漸式微的「發大轎」儀式是否屬於傳統藝陣，仍待文資委員認定，下月將南下開說明會；要登錄為無形文化資產，能否持續傳承很重要，有當地年輕一代致力傳承，登錄成功機會不低。

屏東恆春古城自清末傳承下來的「拜古城四城門主及發大轎（劇烈甩轎動作）」宗教儀式，迄今仍完整保留；恆春天后宮年輕一輩志工去年向縣府文化處提報一般民俗類無形文化資產」，記者潘欣中／翻攝
屏東恆春古城自清末傳承下來的「拜古城四城門主及發大轎（劇烈甩轎動作）」宗教儀式，迄今仍完整保留；恆春天后宮年輕一輩志工去年向縣府文化處提報一般民俗類無形文化資產」，記者潘欣中／翻攝

恆春 文化資產 屏東縣

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