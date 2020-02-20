恆春拜古城門主和發大轎 拚登錄民俗無形文化資產

屏東恆春古城有146年歷史，自清末傳承下來的「拜古城四城門主及發大轎」宗教儀式，迄今仍完整保留；恆春天后宮年輕一輩志工去年向縣府文化處提報「一般民俗類無形文化資產」，希望永續保存這項特有的民俗宗教文化，進而成為地方宗教人文觀光亮點，縣文化資產護所已啟動審議機制，下月將在恆春召開說明會。

屏東恆春古城於清光緒元年（1874元）興建，光緒5年完工，是全台存城池唯一保存4座城門的國定古蹟；每逢重大祭典、神請遶境及中元豎孤棚活動前，廟宇和主辦單位都會慎重到古城東西南北門設祭壇、貼榜文「拜四城門主」，神轎出巡時會有劇烈上下甩轎動作的「發大轎」儀式。

由清駐地官兵建造奉祀媽祖的恆春天后宮，迄今仍保存這些特有的宗教民俗儀式，廟宇年輕文化志工近年除致力於文物保存，展示諸多珍貴又特殊的廟宇文物，去年整理相關資料，將「拜古城四城門主及發大轎」申請登錄屏東縣俗類無形文化資產，盼獨特的宗教文化持續傳承，像已登錄國家級民俗類無形文化資產的「東港迎王祭典」，進而帶動宗教人文觀光。

青年志工表示，早期鎮內多數廟宇都有「發大轎」的拜廟儀式，信眾認為甩動神橋的力道幅度愈大表示愈虔誠，也讓人感受神明的神威，因擔心轎棍會折斷，加上轎夫甩動神橋有技巧性且需要團隊默契，事前要勤練習，現已少見；至於恆春獨有的「拜四城門主」，在城門口外以三牲向城內朝拜城門主、守城將軍、顧門元帥，並在城門貼上香條與榜文，昭告天下。