快訊

「兩年沒出國」案24症狀最嚴重 醫護接觸者111人皆陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市府有「跳船潮」？ 鄭照新否認：當然不是

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄市運發局長換人，高市府小內閣異動頻繁，引發外界「跳船潮」疑慮，高雄市新聞局長鄭照新受訪說，地方政府周年或任期過半，都會有階段性調整，是正常現象，跳船潮是政治性說法，也不會是事實。

對於運發局長程紹同請辭，為何這麼快有繼任人選？鄭照新下午受訪說，其實程紹同的生涯規畫已有一段時間，只是今天證實，也歡迎新局長到任。新局長也是師範體系，體育上的經驗非常豐富，所以在市政的推行上會不斷的延續。

對於程紹同，鄭照新說，程在任期間非常盡心、盡力跟盡責，他有自己的生涯規畫，歸建回到學術界、教育界，市府給予祝福，程未來也會持續持續關心市政，給他祝福，也給他加油鼓勵，另也對新局長加入團隊表示歡迎。

鄭照新並指，本來地方政府無論是執政周年或執政過半，因應市政推行的進度跟階段，都會有一些整體性、功能性的調整，局處首長也可能會有個人生涯規畫，都是非常在情理之中，也是非常正常的事情。

高雄市長韓國瑜上任大概1年多，已有環保局前局長袁中新、新聞局前局長丁樂群及王淺秋、觀光局前局長潘恒旭、運發局長程紹同、行政暨國際處前處長王智立等6名局處首長離開。

被問到是否還有其他局處長會異動？是否有跳船潮？鄭照新說，當然不會是跳船潮，所有縣市政府，包括周年或是任期過半，都會有一些階段性調整，都是正常的現象，且也不斷有各界專業、優秀的人才加入，跳船潮是政治性的說法，也不會是事實。

對於環保局長是否已有確定人選？鄭照新說，確實環保局長已有人選，但內部還在做一些行政業務流程，等公布後，大家自然會知道。鄭照新強調，等流程出來後，會第一時間正式對外發布，請大家靜心期待。

新任運發局長預計下周二市政會議上宣誓就職，至於環保局長會否一同宣誓就職，鄭照新說，如果在行政流程效率上，剛好可以的話，也不排除有可能，但還是要視情況而定，現在還不能完全確定。

鄭照新 高雄市

延伸閱讀

高市府人事頻異動 綠議員批無向心力現跳船潮

韓國瑜撤告吳子嘉 高市府：無回應

罷韓連署逾45萬份 尹立籲韓國瑜知進退

江啟臣籲全力助韓國瑜 鄭照新：跟罷不罷韓無關

相關新聞

恆春拜古城門主和發大轎 拚登錄民俗無形文化資產

屏東恆春古城有146年歷史，自清末傳承下來的「拜古城四城門主及發大轎」宗教儀式，迄今仍完整保留；恆春天后宮年輕一輩志工去...

金門限定！金酒75度防疫酒精 下周免費送到家

新冠肺炎疫情持續延燒，包括酒精、口罩等防疫物資供不映求，國內白酒龍頭金酒公司確定要推出防疫酒精，首批將有10萬瓶，將免費...

高市府有「跳船潮」？ 鄭照新否認：當然不是

高雄市運發局長換人，高市府小內閣異動頻繁，引發外界「跳船潮」疑慮，高雄市新聞局長鄭照新受訪說，地方政府周年或任期過半，都...

那瑪夏水蜜桃路跑取消 布農族射耳祭也停辦

受新冠肺炎疫情影響，今年度高雄桃源與那瑪夏兩地的布農族射耳祭先後宣布停辦，那瑪夏水蜜桃路跑活動也決定取消，高雄山區觀光活...

金門「毋忘在莒」粉刷施工 遊客注意安全

金門國家公園管理處今天表示，為維護相關資源及良好遊憩品質，即日起太武山上「毋忘在莒」等8處勒石重新油漆粉刷，工期約費時一...

高雄市一級主管人事異動 市府參事王玨接任環保局長

高雄市前任環保局長袁中新去年9月請辭，局長一職懸缺5個月，由副局長吳家安代班。市府傳出一級主管人事異動，將由高雄市府參事...

高市轉配送補習班、兒童課後中心口罩、酒精「備用」

教育部配送給高雄市補習班、兒童課後照顧服務中心口罩、酒精「備用」，高雄市教育局今天起在鳳山國小配發，前來領取的補教業者們...

因應疫情 高市稅捐處推延繳、減徵、線上辦措施

因應武漢肺炎疫情，高雄市稅捐處推出延繳、減徵、線上辦等措施，降低市民外出洽公的疫情風險。

屏縣校園防疫高規格 4月全中運照常舉行

高中以下學校下周就要開學，家長對校園防疫措施高度關切，屏東縣政府教育處長江國樑今天對外說明，下周起教育部雖未強制要求各校...

小黃司機盼紓困 韓國瑜：全力助度難關

新冠肺炎疫情持續延燒，高雄市長韓國瑜及交通局長鄭永祥等人，今上午前往倫永計程車衛星大車隊訪視，了解業者防疫措施，司機、業...

高雄市運動發展局長程紹同請辭 許文宗繼任

高雄市運動發展局長程紹同請辭，任期到明天，結束借調歸建台灣師範大學。高雄市政府表示，繼任人選為楠梓高中退休校長許文宗。

偷倒廢棄物以為沒人看到 屏東設移動電眼全都錄

屏東縣幅員遼闊，人煙稀少地區常成為非法棄置廢棄物熱點，縣環保局突破傳統守株待兔追查方式，去年12月引進移動式高畫質電眼監...

熱門新聞

佛心！台南康那香董座發送口罩 這區學生和老人受惠

汐止獨有美景 「台北101串丸子」一年僅2個月可看到

疫情衝擊產業 南市無薪假已有5家468人

「天橋上的魔術師」汐止神還原中華商場 有望保留3個月

高鐵台中站為何設址烏日？ 網曝不蓋在海線的關鍵因素

苗栗縣山地管制明起全面解除 入山免辦許可證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。