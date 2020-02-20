高市府有「跳船潮」？ 鄭照新否認：當然不是

高雄市運發局長換人，高市府小內閣異動頻繁，引發外界「跳船潮」疑慮，高雄市新聞局長鄭照新受訪說，地方政府周年或任期過半，都會有階段性調整，是正常現象，跳船潮是政治性說法，也不會是事實。

對於運發局長程紹同請辭，為何這麼快有繼任人選？鄭照新下午受訪說，其實程紹同的生涯規畫已有一段時間，只是今天證實，也歡迎新局長到任。新局長也是師範體系，體育上的經驗非常豐富，所以在市政的推行上會不斷的延續。

對於程紹同，鄭照新說，程在任期間非常盡心、盡力跟盡責，他有自己的生涯規畫，歸建回到學術界、教育界，市府給予祝福，程未來也會持續持續關心市政，給他祝福，也給他加油鼓勵，另也對新局長加入團隊表示歡迎。

鄭照新並指，本來地方政府無論是執政周年或執政過半，因應市政推行的進度跟階段，都會有一些整體性、功能性的調整，局處首長也可能會有個人生涯規畫，都是非常在情理之中，也是非常正常的事情。

高雄市長韓國瑜上任大概1年多，已有環保局前局長袁中新、新聞局前局長丁樂群及王淺秋、觀光局前局長潘恒旭、運發局長程紹同、行政暨國際處前處長王智立等6名局處首長離開。

被問到是否還有其他局處長會異動？是否有跳船潮？鄭照新說，當然不會是跳船潮，所有縣市政府，包括周年或是任期過半，都會有一些階段性調整，都是正常的現象，且也不斷有各界專業、優秀的人才加入，跳船潮是政治性的說法，也不會是事實。

對於環保局長是否已有確定人選？鄭照新說，確實環保局長已有人選，但內部還在做一些行政業務流程，等公布後，大家自然會知道。鄭照新強調，等流程出來後，會第一時間正式對外發布，請大家靜心期待。

新任運發局長預計下周二市政會議上宣誓就職，至於環保局長會否一同宣誓就職，鄭照新說，如果在行政流程效率上，剛好可以的話，也不排除有可能，但還是要視情況而定，現在還不能完全確定。