金門限定！金酒75度防疫酒精 下周免費送到家

新冠肺炎疫情持續延燒，包括酒精、口罩等防疫物資供不映求，國內白酒龍頭金酒公司確定要推出防疫酒精，首批將有10萬瓶，將免費分送給家戶，1組2瓶300ml，預計2月底至3月初間發送。對於外界質疑「慢半拍」，金門縣長楊鎮浯表示，沒有提早跟鄉親宣布這個好消息，主要還是審慎作業考量、尊重法規程序。

楊鎮浯今天偕同財政處長孫國智、民政處長陳世保、金酒公司董事長李增財等人到酒廠視察防疫酒精的整備；金酒公司表示，此次生產不惜以高成本製作，特別設立獨立產線，並投入大量原料提高酒精濃度，因此產量稀少，製程也較一般高粱酒繁複。

楊鎮浯表示，75度酒精是可燃的，依照正常法規申請需經過環評、消防等作業流程申請，以及菸酒稅法規範，快則半年慢則一年才可合法出廠，但金酒已試產完成酒精；他也指示財政處行文中央流行疫情中心，准許依傳染病防治法，讓縣府徵用金酒產製的「防疫物資(內含75%酒精)」，供地區家戶防疫使用，也請求中央免課徵菸酒稅。

縣府說明，目前金酒公司已進行防疫酒精產製，預計2月底至3月初間發送，將提供實際居住家戶1組兩瓶300ml於防疫酒精作為居家環境清潔使用。另縣府也將提供第一線防疫工作人員、觀光產業業者，如交通業、民宿業等防疫酒精，以維護地區公共衛生，並作到防疫工作滴水不漏。