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金門限定！金酒75度防疫酒精 下周免費送到家

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
國內白酒龍頭金酒公司推出防疫酒精，首批將有10萬瓶，將免費分送給家戶。記者蔡家蓁／攝影
國內白酒龍頭金酒公司推出防疫酒精，首批將有10萬瓶，將免費分送給家戶。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，包括酒精、口罩等防疫物資供不映求，國內白酒龍頭金酒公司確定要推出防疫酒精，首批將有10萬瓶，將免費分送給家戶，1組2瓶300ml，預計2月底至3月初間發送。對於外界質疑「慢半拍」，金門縣長楊鎮浯表示，沒有提早跟鄉親宣布這個好消息，主要還是審慎作業考量、尊重法規程序。

楊鎮浯今天偕同財政處長孫國智、民政處長陳世保、金酒公司董事長李增財等人到酒廠視察防疫酒精的整備；金酒公司表示，此次生產不惜以高成本製作，特別設立獨立產線，並投入大量原料提高酒精濃度，因此產量稀少，製程也較一般高粱酒繁複。

楊鎮浯表示，75度酒精是可燃的，依照正常法規申請需經過環評、消防等作業流程申請，以及菸酒稅法規範，快則半年慢則一年才可合法出廠，但金酒已試產完成酒精；他也指示財政處行文中央流行疫情中心，准許依傳染病防治法，讓縣府徵用金酒產製的「防疫物資(內含75%酒精)」，供地區家戶防疫使用，也請求中央免課徵菸酒稅。

縣府說明，目前金酒公司已進行防疫酒精產製，預計2月底至3月初間發送，將提供實際居住家戶1組兩瓶300ml於防疫酒精作為居家環境清潔使用。另縣府也將提供第一線防疫工作人員、觀光產業業者，如交通業、民宿業等防疫酒精，以維護地區公共衛生，並作到防疫工作滴水不漏。

金酒公司也強調，這是金門縣政府因防疫需要徵調酒廠生產線生產的，是屬於非賣品，所以在市場上流通也是不合法的，這是屬於政府於防疫期間徵用的防疫用品。此外，這款酒精是屬清潔消毒的製程，特別籲請鄉親將防疫酒精用於居家環境整潔，切勿拿來飲用；平日置於通風處並蓋緊容器，使用時遠離火源。

金酒公司生產的防疫酒精已經陸續完成灌，下周分發給家戶。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司生產的防疫酒精已經陸續完成灌，下周分發給家戶。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左三）今天偕同財政處長孫國智（左二）、民政處長陳世保（左一）、金酒公司董事長李增財（右一）等人到酒廠視察防疫酒精的整備。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左三）今天偕同財政處長孫國智（左二）、民政處長陳世保（左一）、金酒公司董事長李增財（右一）等人到酒廠視察防疫酒精的整備。記者蔡家蓁／攝影

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