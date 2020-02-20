那瑪夏水蜜桃路跑取消 布農族射耳祭也停辦

受新冠肺炎疫情影響，今年度高雄桃源與那瑪夏兩地的布農族射耳祭先後宣布停辦，那瑪夏水蜜桃路跑活動也決定取消，高雄山區觀光活動受到不小衝擊。那瑪夏區長白樣‧伊斯理鍛表示，改以網路行銷水蜜桃，賞螢活動目前不受影響。

那瑪夏涵蓋布農與卡那卡那富兩大族群，各以射耳祭、米貢祭當年度重要祭儀活動。射耳祭又稱打耳祭，每年約在4底5月初舉辦，居住桃源區的布農族人也一樣。

為因應新冠肺炎疫情，桃源區公所日前宣布停辦布農族射耳祭，另外拉阿魯哇族的貝神祭則是決定延期。那瑪夏區公所表示，依據《傳染病防治法》，高市各機關暫時取消100人以上的大型活動，很遺憾通知外界，為公眾利益忍痛停辦上半年度的布農射耳祭與水蜜桃路跑。

水蜜桃路跑是行銷那瑪夏水蜜桃與預告螢火蟲觀光季的重要活動，往年固定在4月水蜜桃上市前舉辦。那瑪夏區長白樣‧伊斯理鍛表示，路跑與射耳祭會群聚眾多人潮，考量整體環境，兩活動日期尚未確定所以提早宣布停辦，會改以加強網購通路來行銷那瑪夏水蜜桃。