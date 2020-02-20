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「兩年沒出國」案24症狀最嚴重 醫護接觸者111人皆陰性

高市教保員耐心教導 星星兒學習洗手、戴口罩

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市社會局無障礙之家照顧的弱勢孩子，用清潔用品仔細洗手。圖／高雄市社會局無障礙之家提供
高雄市社會局無障礙之家照顧的弱勢孩子，用清潔用品仔細洗手。圖／高雄市社會局無障礙之家提供

防疫要勤洗手，但對於部分自閉症孩子（一般稱「星星兒」）而言，常洗手並不容易。高雄市社會局無障礙之家最近教自閉症孩子洗手，每名教保員都得發揮無比的耐心，一點一滴、循序漸進地教。

無障礙之家教保員表示，有的星星兒觸覺敏感，不喜歡手上有清潔用品，洗手時不願意碰清潔乳等用品，甚至只是用指尖碰一碰水，談不上「洗手」，更別說確實把雙手清潔乾淨了。

教保員說，教這些星兒洗手，得發揮相當耐心，就是慢慢的、反覆的讓孩子接近水，慢慢把清潔用品放在他們手上，讓他們接受「洗手」這件事，從點到線、到面，不問用多少時間，就是 一步一步的讓星兒用清潔用品把手清潔一番；還好，現在孩子們都願意好好洗手。

無障礙之家最近也教星兒們仔細拖地、擦桌子，加消毒水掃廁所，星兒們也做得讓教保員頻頻稱讚。

每天到無障礙之家學習的星兒們，多數自行搭公車、捷運，平時他們少戴口罩，最近無障礙之家也教他們搭車時要戴口罩。教保員說，要不常戴口罩的星兒們戴上口罩，一開始有點困難，他們總是戴一下就脫下來，這時仍然要發揮耐心教他們、也慢慢增加他們戴口罩的時間，現在他們上公車、捷運之前都會主動戴上口罩。

無障礙之家主任陳桂英表示 面對新冠肺炎疫情，預防措施更顯重要，星兒們學會自我照顧，對他們及其家人都很重要。

疫情

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