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高市府人事頻異動 綠議員批無向心力現跳船潮

中央社 / 高雄20日電

高市府已離職及含批准離職首長已有7人，今天再傳環保局長將改派現任參事王玨出任，不過當事人不證實。高市府小內閣人事異動頻傳，市議員陳致中質疑向心力不夠現「跳船潮」。

首長頻頻異動，民進黨議員質疑是市府團隊向心力不足現「跳船潮」，新聞局長鄭照新接受電話採訪指出，團隊因應時間和功能會有整體考量及調整，要對市政功能最大的發揮，人事異動都在情理考量之中。

今天一早才傳出高市府運動發展局長程紹同請辭獲准，2月24日生效。中午再傳出一直由環保局副局長吳家安代理的局長職務將由市府參事王玨出任；王玨接受電話採訪不做證實，不過他說曾在民國88年到97年擔任過環保局副局長，了解環保局業務。王玨目前在副市長陳雄文辦公室協助相關業務。

韓國瑜上任後，有多個局處首長難產，多以副局長代理；雖然環保局有任命袁中新出任，後來他以個人生涯為由在去年8月請辭，改由副局長吳家安代理。

市府小內閣人事異動頻傳，民進黨市議員陳致中肯定程紹同來自學界，專攻運動管理行銷受好評，政治色彩淡，「算是團隊中有心要認真做事的人」。

陳致中告訴記者，市府團隊成員頻傳人事異動，是首長對領導人風格及政治前景不明，而出現「跳船潮」。

民進黨市議員黃文益也指出，程紹同及前新聞局長丁樂群都是溫和想做事的人，他們離職代表市府無法海納百川，只重用「鬥雞型」的人。他指出，韓國瑜在總統敗選返市府後應該感謝首長看守市政；但卻接連首長異動，代表團隊向心力不足，換掉想做事的人是對首長有戒心。

韓國瑜出任高雄市長一年多，市府團隊先後離職的首長已有社會局長葉壽山、行政暨國際處長王智立、觀光局長潘恒旭、環保局長袁中新、新聞局長王淺秋、新聞局長丁樂群，還有已批准的程紹同。

離職 陳致中

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