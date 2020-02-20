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金門「毋忘在莒」粉刷施工 遊客注意安全

中央社 / 金門縣20日
太武山上的「毋忘在莒」勒石是金門重要的精神地標。 圖／聯合報系資料照片
太武山上的「毋忘在莒」勒石是金門重要的精神地標。 圖／聯合報系資料照片

金門國家公園管理處今天表示，為維護相關資源及良好遊憩品質，即日起太武山上「毋忘在莒」等8處勒石重新油漆粉刷，工期約費時一週。造成不便，請民眾和遊客體諒。

金門國家公園管理處發布新聞表示，太武山上摩崖石刻很多，具有時代意義及文化內涵，這次重新粉刷油漆的勒石，因受天候影響，有油漆脫落、字體斑駁等情形，為維護良好的陳展及遊憩品質，辦理這次太武山勒石重新粉刷工程，維護金門特色。

除了「毋忘在莒」，還有「長嘯」、「中興在望」、「毋忘在莒勒石序」、「總統訓示」、「頑石點頭」、「其介如石」及「人定勝天」共8處勒石重新油漆。金管處表示，施工期間在「毋忘在莒」設置鷹架，請民眾保持適當距離，維護自身安全。

金管處處長曾偉宏表示，太武山是金門第一高峰，雖高度僅有253公尺，但有不少自然與人文景觀奇景，明代「八閩通志」曾提到「太武山十二奇景」，包括蘸月池、蟹眼泉、眠雲石、跨鰲石、倒影塔、古石室、石門關等，相當受到遊客喜愛。

金門國家公園管理處表示，經過數百年時空轉變，尤其是近半個世紀來，經過軍事管制和綠化後，太武山盛名不減，特別是1952年完工的「毋忘在莒」勒石，更成為金門的知名地標。

金門 國家公園 奇景

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