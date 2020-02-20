居家檢疫差1天解除 澳門學生出外買便當違規
屏東縣1名來自澳門的大學生6日入境後，被要求居家檢疫，原本今天就滿14天要解除管制，但昨天被防疫單位查到出外買便當，衛生局今天表示，將在調查事證後，依法裁處。
衛生局副局長張秀君表示，衛生局今天已接到舉發單，指這名學生昨天違反傳染病防治法，在學生宿舍居家檢疫期間外出。
張秀君說，這名學生因為沒有申請送餐，昨天自己出外買便當，被防疫單位透過手機定位追蹤發現可能離開宿舍，鄉長立刻帶隊前往宿舍同時舉發。
張秀君表示，學生用餐問題，已由縣府民政處協助解決，後續會視情節告誡或開罰，依傳染病防治法第58條及60條規定，將可裁處新台幣1萬元以上、15萬元以下罰款。目前屏東縣居家檢疫者有448人，沒有確診個案，也沒有開罰個案。
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