高市轉配送補習班、兒童課後中心口罩、酒精「備用」

教育部配送給高雄市補習班、兒童課後照顧服務中心口罩、酒精「備用」，高雄市教育局今天起在鳳山國小配發，前來領取的補教業者們說，防疫物資仍然缺乏，教育部有發放已非常感謝。

高雄市教育局今天今天上午在陽明國中、下午在五福國中，邀校長參加防疫座談。每個校長都要量體溫、戴上口罩，座位也有間隔。教育局長吳榕峯再度強調，開學日、停課標準完全依照中央要求，要求高雄市各校開學後均落實量體溫，勤洗手，也要求各校以最高標準抗疫。

為協助高雄市所轄立案補習班、兒童課後照顧服務中心加強防疫措施，教育部配送給高雄734瓶酒精、2768盒備用口罩，包括1805盒成人口罩、963盒兒童口罩，屬防疫備用物資。其中口罩配發2174家補教業者、酒精配發給734家。教育局己於2月下旬陸續通知業者，今天起在鳳山國小進行配發。

教育局表示，口罩提供「高中以下」短期補習班、兒童課後照顧服務中心，臨時性發現學生與教職員工，於補習班內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴。酒精發放以學齡前幼兒優先（低抵抗力）、高密度百人以上人群（高密度大面積聚集）、長聚集時間三項指標設定的補習班、兒童課後照顧服務中心發放為原則。