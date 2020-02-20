因應疫情 高市稅捐處推延繳、減徵、線上辦措施

因應武漢肺炎疫情，高雄市稅捐處推出延繳、減徵、線上辦等措施，降低市民外出洽公的疫情風險。

高雄市稅捐處表示，延繳部分，如納稅義務人經確診而遭隔離或檢疫，無法於規定期間內繳納房屋稅、地價稅、牌照稅及娛樂稅等地方稅，可於隔離或檢疫結束後10日內，向稅捐處申請延期或分期繳納。

另減徵部分，高雄市查定須課徵娛樂稅的娛樂業者，如受疫情衝擊而影響營業情形，也可向稅捐處申請核減娛樂稅額，高雄市稅捐處將於派員勘查後認定。

高雄市稅捐處表示，為減少疫情期間，市民外出洽公感染風險，稅捐處也成立「免跑稅捐處」網頁專區(https://reurl.cc/K6ZE1p)，推出從申辦、查詢到繳稅全流程的線上服務，並提供影音教學，讓民眾在家也能繳稅。

高雄市稅捐處處長李瓊慧說，延繳、減徵的稅捐優惠，均須在稅法授權範圍內實施；如財政部因應疫情發展，有主動延長繳納期限或減免徵收的優惠措施，稅捐處也將積極輔導符合條件的納稅義務人提出申請，保障民眾權益。

高雄市稅捐處表示，稅捐處各洽公據點嚴格落實配戴口罩、量測體溫及酒精消毒等防疫措施，但仍希望市民能多運用線上辦服務，少一次出門就能少一點風險。