屏縣校園防疫高規格 4月全中運照常舉行

高中以下學校下周就要開學，家長對校園防疫措施高度關切，屏東縣政府教育處長江國樑今天對外說明，下周起教育部雖未強制要求各校必須量體溫才能進入校園，但屏縣多數學校均採高規格防疫，不但量額溫也完成校園消毒，另外4 月即將登場的全國中等學校運動會會加強防疫、照常舉行，屆時如果疫情升溫，室內大型比賽可能只比賽，不開放觀眾進入。

針對口罩問題，屏東縣各校目前備有9萬6千多片，教育部傾向學校的口罩屬備用物資，也就是有需要的學生才提供，但也有家長反映，部分幼兒園要求學生每天都得戴口罩，但是政府規定一周只能購買4片兒童口罩，光是買口罩，就讓家長焦急不已。

江國樑表示，目前教育部並未強制要求健康的師生必須戴口罩，如果有幼兒園強制要求必須戴口罩才能上學的話，他認為學校應該為孩子準備。至於停課標準，比照教育部規定，如果有兩人確診，全校停課。

另外下月登場的全中運，因賽事涉及學生升學，目前維持原定日程舉，縣府已向中央提出防疫物資需求，體育置也建議，如果屆時疫情升溫，室內大型比賽可採只比賽、不開放觀眾進場加油的方式舉行。