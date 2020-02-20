小黃司機盼紓困 韓國瑜：全力助度難關
新冠肺炎疫情持續延燒，高雄市長韓國瑜及交通局長鄭永祥等人，今上午前往倫永計程車衛星大車隊訪視，了解業者防疫措施，司機、業者並反映生意大幅下滑，希望政府給予紓困等措施，韓國瑜允諾一定會特別注意計程車業紓困，協助大家度過難關。
高雄市計程車客運商業同業公會理事長甘光華反映，計程車生意銳減五成，司機也減少出班，收入減少。倫永計程車衛星大車隊董事長葉國榮也說，生意原本因疫情減至少3成，自從白牌車司機染病過世後，乘客恐慌，生意至少再少1成。
鄭永祥說，交通局每天都會配送一個口罩給司機，目前大概高雄市有9100位計程車司機，每天希望能準備一個口罩給司機；但對計程車生意受到影響，不管是中央或地方政府都要協助考慮到他們的生計。
韓國瑜說，有需要市府或中央政府配合什麼，可直接做的，市府會去做，市府做不到的，也會向中央反映，來滿足各位計程車運將需要。至於需要政府幫大家在經濟上紓困，市府會協助一起共度難關，也請大家保護自己、家人和乘客的健康。
司機郭先生反映說，他4日有到碼頭載客，被管制3天在家，公司有補助2天1400元，但看是否交通部或相關局處也能夠幫忙分擔費用，不要都讓公司吸收。也有司機說，上次SARS時，有補助油票1萬元，看是否這次也能給予補貼。
另有司機反映，受到這個疫情影響，確實生意差很多，有人受不了，直接把車子賣掉或退租了，大家都受到很大影響，希望市府幫忙加強輔導。
韓國瑜說，交通部在SARS期間的油料補助專案，市府會立刻來反映；另也會關注交通部針對交通業者、計程車業者紓困方案做到什麼程度，而市府這邊有高雄銀行，市府一直希望銀行對中小企業、商圈和一些小企業能夠紓困，這個也都在做，現在關於計程車的紓困，市府會考量加大力度。
韓國瑜強調，市府會特別注意計程車行業的紓困，生意一下子掉了百分之40左右，這是很令人擔心的狀況。另也拜託大家防疫絕對不能大意，後續情況難以判斷，拜託計程車運將一定要把防疫當成非常重要的事。
交通局表示，交通局1月30日即成立高雄市計程車防疫平台，邀集計程車公(工)會、無線電台協會、車隊(協會)、合作社等單位加入，並於該平台統一發布疫情訊息或宣導事項。
市府也要求計程車司機服務時全程戴口罩，並於乘客下車後，針對乘客可能碰觸的地方，如內外門把、車窗按鈕、安全帶扣環、椅套、座椅調整鈕及空調出風口等處進行消毒。
交通局表示，目前行政院針對新型冠狀病毒運輸業紓困方案中，在計程車部分規畫有協助融資貸款及利息補貼、給予計程車客運業營業車輛油料補貼與補貼業者購置防疫用品所需經費，交通局也將持續了解計程車紓困方案內容，並協助計程車業者一同對抗新型冠狀病毒。
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