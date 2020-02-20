小黃司機盼紓困 韓國瑜：全力助度難關

新冠肺炎疫情持續延燒，高雄市長韓國瑜及交通局長鄭永祥等人，今上午前往倫永計程車衛星大車隊訪視，了解業者防疫措施，司機、業者並反映生意大幅下滑，希望政府給予紓困等措施，韓國瑜允諾一定會特別注意計程車業紓困，協助大家度過難關。

高雄市計程車客運商業同業公會理事長甘光華反映，計程車生意銳減五成，司機也減少出班，收入減少。倫永計程車衛星大車隊董事長葉國榮也說，生意原本因疫情減至少3成，自從白牌車司機染病過世後，乘客恐慌，生意至少再少1成。

鄭永祥說，交通局每天都會配送一個口罩給司機，目前大概高雄市有9100位計程車司機，每天希望能準備一個口罩給司機；但對計程車生意受到影響，不管是中央或地方政府都要協助考慮到他們的生計。

韓國瑜說，有需要市府或中央政府配合什麼，可直接做的，市府會去做，市府做不到的，也會向中央反映，來滿足各位計程車運將需要。至於需要政府幫大家在經濟上紓困，市府會協助一起共度難關，也請大家保護自己、家人和乘客的健康。

司機郭先生反映說，他4日有到碼頭載客，被管制3天在家，公司有補助2天1400元，但看是否交通部或相關局處也能夠幫忙分擔費用，不要都讓公司吸收。也有司機說，上次SARS時，有補助油票1萬元，看是否這次也能給予補貼。

另有司機反映，受到這個疫情影響，確實生意差很多，有人受不了，直接把車子賣掉或退租了，大家都受到很大影響，希望市府幫忙加強輔導。

韓國瑜說，交通部在SARS期間的油料補助專案，市府會立刻來反映；另也會關注交通部針對交通業者、計程車業者紓困方案做到什麼程度，而市府這邊有高雄銀行，市府一直希望銀行對中小企業、商圈和一些小企業能夠紓困，這個也都在做，現在關於計程車的紓困，市府會考量加大力度。

韓國瑜強調，市府會特別注意計程車行業的紓困，生意一下子掉了百分之40左右，這是很令人擔心的狀況。另也拜託大家防疫絕對不能大意，後續情況難以判斷，拜託計程車運將一定要把防疫當成非常重要的事。

交通局表示，交通局1月30日即成立高雄市計程車防疫平台，邀集計程車公(工)會、無線電台協會、車隊(協會)、合作社等單位加入，並於該平台統一發布疫情訊息或宣導事項。

市府也要求計程車司機服務時全程戴口罩，並於乘客下車後，針對乘客可能碰觸的地方，如內外門把、車窗按鈕、安全帶扣環、椅套、座椅調整鈕及空調出風口等處進行消毒。