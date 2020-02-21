高市青創貸款相挺 沐創作料理圓夢

為落實韓市長協助高雄青年創業的政見，高雄市青年局特地開辦了青年創業貸款，提供在地青年取得創業所需資金。首批受理的23件申請案計有21件獲得核貸，過案率高達9成以上，總核貸金額共2,380萬元，包括在高雄提供無菜單料理餐廳的「沐創作料理」，青年局林鼎超局長也特地前往瞭解其創業理念及過程，除了給予鼓勵與支持，並表示青年局將持續提供相關創業輔導及資源協助。

楊彥希身兼沐創作料理負責人及主廚，從大學時期開始就在各飯店及餐廳習藝，專精於日式及歐系創意料理，對料理充滿了高度理想熱情，成立全高雄最早的無菜單全預約制餐廳-沐創作料理，楊主廚每半年就出國進修1個月，前往知名餐廳歷練，學習各國最新的料理手法，希望透過無菜單方式述說不同故事，帶給客人最好的料理體驗與感動。

獨創精緻在地料理。 圖／高雄市政府青年局 提供

沐創作料理使用在地小農當季新鮮食材，注入城市及人文意象元素，用料理傳達對土地的情感。楊主廚曾經設計一套「高雄宴」，包括了象徵高雄港的蝶豆花濃湯沙拉、如氣爆現場凝重的桃木熏香干貝前菜，及搭配色彩斑斕花朵的香煎豬排主菜等，呈現出對高雄繁華再現的期待。如此在地化精緻料理，帶給客人視覺、嗅覺、味覺的感官享受，因此深獲肯定，更成為港澳觀光客眼中的特色名店，也為行銷高雄出了一份力。

沐創作料理內部用餐環境非常舒適。 圖／高雄市政府青年局 提供

林鼎超局長表示，創業初期普遍面臨資金籌措問題，而青年創業貸款的宗旨，即是為了幫助青創事業能安心創業，所以提供了貸款利率2.19%、最高借貸200萬元、免徵擔保品及前3年利息全額補貼等相當優惠的條件。很高興青年創業貸款可以協助到像楊主廚如此有為又堅持上進的青年朋友，也希望未來能為更多高雄青年服務。歡迎民眾如有創業資金需求或其他問題，可逕洽青年局07-5821020分機2008、2009，或至青年局網站( https://youth.kcg.gov.tw/ )查詢相關資訊。

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