高市青創貸款相挺 沐創作料理圓夢

文 / 高雄市政府青年局 提供
青年局局長 林鼎超和主廚楊彥希合照。 圖／高雄市政府青年局 提供
青年局局長 林鼎超和主廚楊彥希合照。 圖／高雄市政府青年局 提供

為落實韓市長協助高雄青年創業的政見，高雄市青年局特地開辦了青年創業貸款，提供在地青年取得創業所需資金。首批受理的23件申請案計有21件獲得核貸，過案率高達9成以上，總核貸金額共2,380萬元，包括在高雄提供無菜單料理餐廳的「沐創作料理」，青年局林鼎超局長也特地前往瞭解其創業理念及過程，除了給予鼓勵與支持，並表示青年局將持續提供相關創業輔導及資源協助。

楊彥希身兼沐創作料理負責人及主廚，從大學時期開始就在各飯店及餐廳習藝，專精於日式及歐系創意料理，對料理充滿了高度理想熱情，成立全高雄最早的無菜單全預約制餐廳-沐創作料理，楊主廚每半年就出國進修1個月，前往知名餐廳歷練，學習各國最新的料理手法，希望透過無菜單方式述說不同故事，帶給客人最好的料理體驗與感動。

獨創精緻在地料理。 圖／高雄市政府青年局 提供
獨創精緻在地料理。 圖／高雄市政府青年局 提供

沐創作料理使用在地小農當季新鮮食材，注入城市及人文意象元素，用料理傳達對土地的情感。楊主廚曾經設計一套「高雄宴」，包括了象徵高雄港的蝶豆花濃湯沙拉、如氣爆現場凝重的桃木熏香干貝前菜，及搭配色彩斑斕花朵的香煎豬排主菜等，呈現出對高雄繁華再現的期待。如此在地化精緻料理，帶給客人視覺、嗅覺、味覺的感官享受，因此深獲肯定，更成為港澳觀光客眼中的特色名店，也為行銷高雄出了一份力。

沐創作料理內部用餐環境非常舒適。 圖／高雄市政府青年局 提供
沐創作料理內部用餐環境非常舒適。 圖／高雄市政府青年局 提供

林鼎超局長表示，創業初期普遍面臨資金籌措問題，而青年創業貸款的宗旨，即是為了幫助青創事業能安心創業，所以提供了貸款利率2.19%、最高借貸200萬元、免徵擔保品及前3年利息全額補貼等相當優惠的條件。很高興青年創業貸款可以協助到像楊主廚如此有為又堅持上進的青年朋友，也希望未來能為更多高雄青年服務。歡迎民眾如有創業資金需求或其他問題，可逕洽青年局07-5821020分機2008、2009，或至青年局網站(https://youth.kcg.gov.tw/)查詢相關資訊。

高雄市政府青年局廣告

相關新聞

韓國瑜訪小黃車隊 許諾加大紓困

新冠肺炎疫情持續延燒，高雄市長韓國瑜昨在交通局長鄭永祥等人陪同下，訪視倫永計程車衛星大車隊防疫情形，業者向韓反映生意大幅下滑，希望政府紓困，韓國瑜說，市府會考慮對計程車業加大力度紓困。他叮囑運將做好防護措施，保護自己、家人與乘客健康。

蔡其昌回嗆郝龍斌：為了黨主席選舉拿防疫問題炒作

立法院副院長蔡其昌日前接受廣播訪問，批評現在台灣社會肯定政府對疫情的控制能力，但高雄市長韓國瑜卻在打疫情，只會讓罷免更危...

苦民所苦 高市稅捐處推延繳、減徵、線上辦

新冠肺炎疫情升溫，各行各業都受到影響，高雄市稅捐處推出延繳、減徵、線上辦等措施，若納稅人遭隔離、檢疫，可辦理延期或分期繳納；娛樂業者生意受損，也可申請核減娛樂稅；一般民眾則可上稅捐處成立的網頁專區報繳稅，降低外出洽公的疫情風險。

今年那瑪夏射耳祭、路跑 不辦了

受新冠肺炎疫情影響，今年度高雄桃源與那瑪夏兩地的布農族射耳祭先後宣布停辦，那瑪夏水蜜桃路跑活動也決定取消，山區觀光受到衝擊。那瑪夏區長白樣．伊斯理鍛表示，每年4至5月是觀光旺季，改以網路行銷水蜜桃，賞螢活動目前不受影響。

高市運發、環保局長異動

高雄市府昨天宣布一級主管人事異動，運動發展局長程紹同請辭回台師大任教，新任局長為楠梓高中退休校長許文宗；懸缺5個月的環保局長，也確定由市府參事王玨接任，兩人都將在24日上任。小內閣異動頻繁，引發外界「跳船潮」疑慮，高雄市新聞局長鄭照新表示，地方政府周年或任期過半，都會有階段性調整，是正常的現象，跳船潮是政治性的說法，不是事實。

杉林智慧化城市啟動 首重社區老人與小孩

去年底日月光投控集團與高市杉林區公所簽署合作備忘錄，預計以5年時間協助打造杉林成為智慧化城市。今天上午，計畫執行人員參訪...

即時短評／人事更迭、罷韓危機 韓國瑜內憂外患

高雄市長韓國瑜最近面臨內憂外患，內有市府人事更迭，外有罷韓危機，加上近來新冠肺炎疫情嚴峻，市政轉攻為守，韓國瑜步步為營，...

原住民醫學生獲文學雙槳 以後樂當離島「侯文詠」

屏東縣原住民文教協會主辦vusam文學獎，來自屏東縣瑪家鄉三和部落的陳奕宏獲得第二屆vusam文學獎的新詩組冠軍與散文組...

防疫商品夯 高雄市折翼天使庇護工場布製口罩套受歡迎

新冠肺炎引發口罩慌，不少民眾為了重複使用口罩，紛紛在醫用口罩外面套上口罩套，也引起口罩套製作和購買潮，這讓長久以來就製作...

恆春拜古城門主和發大轎 拚登錄民俗無形文化資產

屏東恆春古城有146年歷史，自清末傳承下來的「拜古城四城門主及發大轎」宗教儀式，迄今仍完整保留；恆春天后宮年輕一輩志工去...

高市府有「跳船潮」？ 鄭照新否認：當然不是

高雄市運發局長換人，高市府小內閣異動頻繁，引發外界「跳船潮」疑慮，高雄市新聞局長鄭照新受訪說，地方政府周年或任期過半，都...

金門限定！金酒75度防疫酒精 下周免費送到家

新冠肺炎疫情持續延燒，包括酒精、口罩等防疫物資供不映求，國內白酒龍頭金酒公司確定要推出防疫酒精，首批將有10萬瓶，將免費...

熱門新聞

疫情衝擊 嘉義縣首家機械廠申報184名員工放無薪假

金門限定！金酒75度防疫酒精 下周免費送到家

高鐵台中站為何設址烏日？ 網曝不蓋在海線的關鍵因素

企業捐1.5萬片口罩 六、日基隆台北兩地發送

「天橋上的魔術師」汐止神還原中華商場 有望保留3個月

苗栗縣山地管制明起全面解除 入山免辦許可證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。