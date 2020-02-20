高市運發局長程紹同離職 許文宗接任

高雄市政府人事再傳異動，市府已批准運動發展局長程紹同辭職案，程紹同將返教職，遺缺由曾任中華民國高級中等學校體育總會總會長的許文宗接任。

高雄市長韓國瑜今天上午訪視計程車業者後，面對媒體提問運發局長程紹同准辭案，他隨即轉頭離開並未回應。市府人事處長陳明忠告訴中央社記者，程紹同辭呈已經批准，24日生效，至於接任人選今天會公告。

據指出，接任人選是高雄市已退休校長、曾任中華民國高級中等學校體育總會總會長的許文宗。

運發局員工面對記者有關局長離職一事，多表示不清楚，不過也有人為局長抱不平。有員工指出，局長請辭來得太突然了，應該是被示意。

記者聯絡程紹同，他未回應，不過從他發給同仁的信件可以感受到離職的「突然」。

信件指出，「當我前來的理由消失了，注定是會與大家擦肩而過，只是時間來得突然了」。

信中指出，原以為可以瀟灑地揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩，結果竟是不絕如縷的眷念，眷念滿庭的花香芬芳。他一一點名多名同事的名字，都是他重要的工作夥伴並表達感謝。

他並以已故美國職籃NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）的名言致敬，「當退休時，我希望是無悔來時路的，因為我的每一天都是全力以赴」。

這是韓國瑜當選高雄市長後，一年多來市府團隊先後離職局處首長第7人，之前6人包括社會局長葉壽山、行政暨國際處長王智立、觀光局長潘恒旭、環保局長袁中新、新聞局長王淺秋、新聞局長丁樂群。