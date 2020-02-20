高雄市運動發展局長程紹同請辭 許文宗繼任

高雄市運動發展局長程紹同請辭，任期到明天，結束借調歸建台灣師範大學。高雄市政府表示，繼任人選為楠梓高中退休校長許文宗。

高雄市府今天近午發布，高雄市政府運動發展局局長程紹同因生涯規劃考量請辭，返回國立台灣師範大學任教，局長職務由許文宗接任，並自109年2月24日生效。

許文宗為高雄師範大學成人教育研究所博士，曾任高雄市楠梓高級中學校長、新莊高級中學校長、中正高級中學校長、高雄市教育局主任秘書、中華民國高級中等學校體育總會會長等經歷。

許文宗表示，將全力推動高雄市運動事務，活絡運動產業。

程紹同在給同仁的一封信中說，回首過去337天的日子裡，許多會議，許多活動，許多甘苦，都與各位一起揮汗打拼，共同面對挑戰困難，爭取最好的成果，展現出運發局的影響力。當時情景，歷歷在目，感念在心，是紹同畢生的榮耀回憶，永誌不忘。雖然本月21日我就要離開了，務請大家持續堅守崗位，認真負責，用心擦亮我們運發局的招牌。