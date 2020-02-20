高雄半屏山下公廁將完工 劉世芳：預計5月啓用
位在中油高雄廠區南面丶高鐵左營站北面的半屏山，許多高雄市民喜歡到此爬山丶運動，但民眾到此之後，常為上廁所傷腦筋，因為從山下到山上，都沒有公共厠所，熱心的市民即向立委劉世芳陳情，劉世芳協調壽山國家自然公園管理處丶內政部營建署，營建署順應民意，在半屏山靠翠華路的登山口旁建公廁，預計這個月底完工，5月初啓用。
劉世芳說，半屏山不只是左營的地標，更是喜歡登山健行的民眾最佳去處，她接到民眾陳情，到此運動最常遇到的問題就是無廁所可供使用，大家都很困擾，經向中央爭取，營建署順應民意，在翠華路旁建公共廁所，目前工程已趨完工，她也去關心工程進度。
她表示，目前公廁進度，預計2月底前完工，4月底前取得使用執照，5月初可正式啟用。工程期間遇到大雨及颱風，施工單位為了工程品質的完整，稍微延後了啟用時間，請山友稍等一個多月。
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