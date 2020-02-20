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偷倒廢棄物以為沒人看到 屏東設移動電眼全都錄

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣幅員遼闊，人煙稀少地區常成為非法棄置廢棄物熱點，縣環保局去年12起引進移動式高畫質電眼監控設備，在非法棄置廢棄物熱點隱密處架設，事後根據車牌影像追查，讓棄置行為無所遁形。圖／縣環保局提供
屏東縣幅員遼闊，人煙稀少地區常成為非法棄置廢棄物熱點，縣環保局去年12起引進移動式高畫質電眼監控設備，在非法棄置廢棄物熱點隱密處架設，事後根據車牌影像追查，讓棄置行為無所遁形。圖／縣環保局提供

屏東縣幅員遼闊，人煙稀少地區常成為非法棄置廢棄物熱點，縣環保局突破傳統守株待兔追查方式，去年12月引進移動式高畫質電眼監控設備，在非法棄置廢棄物熱點隱密處架設，事後根據車牌影像追查，讓棄置行為無所遁形，2個月多月來共查獲7件，均依違反廢棄物清理法開罰；因影像證據明確，被通知到案說明者全都啞口無言，直說下次絕不再範。

環保局表示，屏東縣轄區佔地廣，為杜絕非法棄置廢棄物造成環境汙染，去年採購一批電子移動式監控系統，突破傳統守株待兔追查手法；該監控設備機動性高可隨拆隨裝、且具精密定位與自動警報功能，在低光源環境下不須透過紅外線光輔助即可拍攝出清晰影像，具敏感度極高的自動車牌辨識系統，可降低稽查人力需求並提升查處效率，打擊環保犯罪。

環保局在全縣多處人煙稀少的非法棄置廢棄物熱點架設2個多月來，事後根據影像車牌追查通知車主到案說明，已開出7件罰單，有人是騎機車偷倒家庭廢棄物、有人開貨車將室內裝修產生的廢棄物載來偷倒，稽查人員攤開全都錄的影像證據，偷倒者都認了，也保證下次不會再犯；環保局說，目前電眼查獲的個人偷倒廢棄物行為屬行政罰，若非法代收處置事業廢棄物，將移送司法單位偵辦，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1,500萬元以下罰金。

環保局顏幸苑局長表示，除引進先進科技設備執法外，環保局也訂有「天羅地網」專案執行計畫，不定時不定點搭配警方在重大路口執行攔檢，展現杜絕非法棄置的決心；也呼籲民眾經發現違法棄置廢棄物行為時，請撥打專線0800-066-666或(08)735-1928通知環保局。

廢棄物 屏東縣 司法
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