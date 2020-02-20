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高雄市運發局長請辭同仁錯愕 傳繼任者為教育界人士

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市運動發展局長程紹同請辭。記者徐如宜／攝影
高雄市運動發展局長程紹同請辭。記者徐如宜／攝影

高雄市運動發展局長程紹同請辭，任期到明天，結束借調歸建台灣師範大學，同仁聞訊感到錯愕，傳出接任者為教育界人士。

高雄市府一級主管包括新聞局長王淺秋、觀光局長潘恒旭、環保局長袁中新、社會局長葉壽山陸續請辭，運動發展局長程紹同也傳請辭獲准。程在這個星期已告知同仁，將回到學校，大家都很意外；對於是「請辭」還是「被請辭」，程紹同沒有回應，運發局表示，程明日會到澄清湖球場出席韓職春訓，將統一對外說明。

高雄市體育處2018年9月1日升格為「運動發展局」，成為高雄市府第31個一級機關，局長職一直由副局長代理。程紹同主修運動管理學，是美國密西根州立大學碩士、新墨西哥大學博士，學養俱佳，市長韓國瑜延攬入小內閣，去年3月18日接掌首任運動發展局長。他當時表示深感任重道遠，如履薄冰，將義無反顧，以運動管理專業，帶領全體工作夥伴共同努力，打造「運動港都、幸福高雄」。

運發局指出，人事派免令將由市府宣布，運動事務仍會照常推動。據了解，新任運發局長為教育界人士，也長期推動運動事務。

高雄市 韓國瑜 王淺秋
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