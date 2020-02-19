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金門觀光景點「等嘸人」 陳玉珍協助爭取賣店免租金

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
受新冠肺炎疫情影響，金門觀光業大受衝擊，立委陳玉珍與金門國家公園管理處處長曾偉宏今天與國家公園的賣店與民宿召開研討會，研商減免租金之可能性。記者蔡家蓁／攝影
受新冠肺炎疫情影響，金門觀光業大受衝擊，立委陳玉珍與金門國家公園管理處處長曾偉宏今天與國家公園的賣店與民宿召開研討會，研商減免租金之可能性。記者蔡家蓁／攝影

金門觀光受到新冠肺炎衝擊，飛機載客量從原先平日3千多人到近日不到1千人，還有業者過去一天賣上百顆茶葉蛋，現在頂多賣3顆，立委陳玉珍今天與金門國家公園的賣店與民宿研商，決議向中央建議減免1季租金，並匡列周轉金協助勞工訓練課程，希望協助業者度過寒冬。

金管處轄下標租的民宿共有74間、賣店16間，原本生意相當好，但因受疫情影響，不僅陸客不來了，連台客也望之怯步，金門的街道、景點旅客也逐漸消失，嚴重衝擊當地觀光產業。陳玉珍與金門國家公園管理處處長曾偉宏等人昨與業者召開研討會，研商減免租金之可能性。

承攬國家公園乳山好店的業者王明宗就表示，以前店裡的招牌藥膳茶葉蛋，一天約可賣出上百顆，現在頂多賣3顆，客人更是少得可憐，看著店內堆滿滿的貨品，他就覺得壓力很大。

王明宗說，他所承租的賣店租金約2萬6千元左右，加上其餘成本開銷、員工薪水，若「零旅客」的狀況持續出現，他們頂多撐個1-2個月，很難長久下去，希望國家公園能予以減租，幫助大家撐下去。

民宿業者張淑瑛也說，以前旺季的時候，住房率幾乎都是滿的，現在則是「小貓兩三隻」，若以擁有兩棟以上民宿的業者來說，平均每月就要虧損10到20萬左右，她也呼籲遊客，現在小三通已暫停，金門的景點都比較空曠，相較於本島的觀光景點，是比較安全的，現在到金門玩正是好時機，他也希望政府多幫忙宣傳，吸引旅客來金門旅遊。

陳玉珍表示，經過座談研商，她將向中央建議減免國家公園範圍內標租的業者1季租金；協助經營者周轉資金以及開設專業課程班，提供業者再學習機會等，以舒緩地區業者經營的壓力。

承攬國家公園乳山好店的業者王明宗就表示，現在客人少的可憐，看著店內堆滿滿的貨品，他就覺得壓力很大。記者蔡家蓁／攝影
承攬國家公園乳山好店的業者王明宗就表示，現在客人少的可憐，看著店內堆滿滿的貨品，他就覺得壓力很大。記者蔡家蓁／攝影
金門的知名景點翟山坑道，近日也沒有遊客，整個園區空蕩蕩的。記者蔡家蓁／攝影
金門的知名景點翟山坑道，近日也沒有遊客，整個園區空蕩蕩的。記者蔡家蓁／攝影

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