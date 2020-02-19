金門觀光景點「等嘸人」 陳玉珍協助爭取賣店免租金

金門觀光受到新冠肺炎衝擊，飛機載客量從原先平日3千多人到近日不到1千人，還有業者過去一天賣上百顆茶葉蛋，現在頂多賣3顆，立委陳玉珍今天與金門國家公園的賣店與民宿研商，決議向中央建議減免1季租金，並匡列周轉金協助勞工訓練課程，希望協助業者度過寒冬。

金管處轄下標租的民宿共有74間、賣店16間，原本生意相當好，但因受疫情影響，不僅陸客不來了，連台客也望之怯步，金門的街道、景點旅客也逐漸消失，嚴重衝擊當地觀光產業。陳玉珍與金門國家公園管理處處長曾偉宏等人昨與業者召開研討會，研商減免租金之可能性。

承攬國家公園乳山好店的業者王明宗就表示，以前店裡的招牌藥膳茶葉蛋，一天約可賣出上百顆，現在頂多賣3顆，客人更是少得可憐，看著店內堆滿滿的貨品，他就覺得壓力很大。

王明宗說，他所承租的賣店租金約2萬6千元左右，加上其餘成本開銷、員工薪水，若「零旅客」的狀況持續出現，他們頂多撐個1-2個月，很難長久下去，希望國家公園能予以減租，幫助大家撐下去。

民宿業者張淑瑛也說，以前旺季的時候，住房率幾乎都是滿的，現在則是「小貓兩三隻」，若以擁有兩棟以上民宿的業者來說，平均每月就要虧損10到20萬左右，她也呼籲遊客，現在小三通已暫停，金門的景點都比較空曠，相較於本島的觀光景點，是比較安全的，現在到金門玩正是好時機，他也希望政府多幫忙宣傳，吸引旅客來金門旅遊。