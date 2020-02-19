邱俊憲疑韓國瑜提的失業率不實 蔡金晏反批邱唱衰高雄

高雄市長韓國瑜昨在臉書貼文說，根據行政院主計總處最新統計數據，高雄去年上、下半年失業率分別為3.65%、3.71%，下半年數據較107年同期下降，更是5年來首度低於全國平均值，全年失業率則為3.64%同樣低於全國平均，創高雄縣市合併8年以來最低紀錄，此數據遭民進黨議員邱俊憲質疑計算方式，國民黨議員蔡金晏今天則聲援高市府，呼籲有心人士不要唱衰高雄。

民進黨議員邱俊憲在臉書貼文指出，高雄市政府計算失業率的方式，不是行政院主計總處的統計方式，勞工局用行政院主計總處公布推估出來的「失業者人數」跟「勞動力人口」相除，推算得到所謂的5年新低失業率。

邱俊憲說，台灣長期以來的失業率調查_是行政院主計總處透過普查，根據每月調查2萬個家庭6萬個15歲以上民間人口之客觀數據加以統計而出，就是每個月數量很大的一份民調，然後經過標準化後，才得到歷年行政院公布的全國跟各地方政府的失業率變化。

邱俊憲表示，高雄市失業率低於全國平均值，103年、107年都有過，並非韓國瑜所稱5年內第一次低於全國平均；103年高雄市失業率3.90％，低於全國平均3.96％，107年高雄市失業率3.70％，低於全國平均3.71％。

國民黨議員蔡金晏今則聲援高雄市政府，強調他已經向高市勞工局了解過，勞工局所發佈的數據是來自於主計總處公布的官方資料，相關的計算方式也都符合勞動部對於勞動條件統計的處理公式，高雄去年的失業率確實有明顯下降，籲請有心人士別再政治操弄、唱衰高雄。

蔡金晏表示，相關數據都有憑有據，從歷年結果來看，高雄去年的失業率確實明顯下降，這是市府努力招商的成果，不容許其他議員隨意抹滅，邱俊憲質疑數據是真是假，這扭曲了整個高雄經濟發展的事實，邱俊憲的說法有欠公道。