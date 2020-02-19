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邱俊憲疑韓國瑜提的失業率不實 蔡金晏反批邱唱衰高雄

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
國民黨高雄市議員蔡金晏今天聲援高雄市長韓國瑜，批民進黨高市議員「唱衰高雄」。圖／蔡金晏提供
國民黨高雄市議員蔡金晏今天聲援高雄市長韓國瑜，批民進黨高市議員「唱衰高雄」。圖／蔡金晏提供

高雄市韓國瑜昨在臉書貼文說，根據行政院主計總處最新統計數據，高雄去年上、下半年失業率分別為3.65%、3.71%，下半年數據較107年同期下降，更是5年來首度低於全國平均值，全年失業率則為3.64%同樣低於全國平均，創高雄縣市合併8年以來最低紀錄，此數據遭民進黨議員邱俊憲質疑計算方式，國民黨議員蔡金晏今天則聲援高市府，呼籲有心人士不要唱衰高雄。

民進黨議員邱俊憲在臉書貼文指出，高雄市政府計算失業率的方式，不是行政院主計總處的統計方式，勞工局用行政院主計總處公布推估出來的「失業者人數」跟「勞動力人口」相除，推算得到所謂的5年新低失業率。

邱俊憲說，台灣長期以來的失業率調查_是行政院主計總處透過普查，根據每月調查2萬個家庭6萬個15歲以上民間人口之客觀數據加以統計而出，就是每個月數量很大的一份民調，然後經過標準化後，才得到歷年行政院公布的全國跟各地方政府的失業率變化。

邱俊憲表示，高雄市失業率低於全國平均值，103年、107年都有過，並非韓國瑜所稱5年內第一次低於全國平均；103年高雄市失業率3.90％，低於全國平均3.96％，107年高雄市失業率3.70％，低於全國平均3.71％。

國民黨議員蔡金晏今則聲援高雄市政府，強調他已經向高市勞工局了解過，勞工局所發佈的數據是來自於主計總處公布的官方資料，相關的計算方式也都符合勞動部對於勞動條件統計的處理公式，高雄去年的失業率確實有明顯下降，籲請有心人士別再政治操弄、唱衰高雄。

蔡金晏表示，相關數據都有憑有據，從歷年結果來看，高雄去年的失業率確實明顯下降，這是市府努力招商的成果，不容許其他議員隨意抹滅，邱俊憲質疑數據是真是假，這扭曲了整個高雄經濟發展的事實，邱俊憲的說法有欠公道。

蔡金晏表示，前朝執政時，如果國民黨對市政有任何批評，民進黨議員就會說國民黨在唱衰高雄；現在高雄疫情非常緊張，觀光、經濟、景氣也都受到影響，希望有心人士不要在這時還搞政治操弄、唱衰高雄，讓整個高雄市政府的努力都化為灰燼。

民進黨高雄市議員邱俊憲質疑高雄市長韓國瑜提出的去年高雄失業率數據不實。圖／翻攝邱俊憲臉書
民進黨高雄市議員邱俊憲質疑高雄市長韓國瑜提出的去年高雄失業率數據不實。圖／翻攝邱俊憲臉書

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