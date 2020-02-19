疫情影響擴大 許心華提培養正能量預防疾病
新冠肺炎來勢洶洶，全球性動盪恐慌，人與人之間都戴著口罩，保持著一定的距離，只怕下一個被隔離的人是自己。
許心華博士新書「生命之謎vs量子糾纏」今天在高雄大立百貨金石堂書局舉辦新書發表會，許博士希望藉由深入淺出、通俗易懂的科普書籍，從科學、醫學以及佛學的角度，讓更多人可以在充滿焦慮感的疫情攻防中，藉由心靈情感帶來正能量，引導大家找出情緒的平衡。
許心華表示，從量子物理學來看，這段期間積累了許多負面情緒，進而影響到身體、財富，甚至是心靈，從而加劇負面情緒，造成惡性循環。 許心華研究指出，人體是一個能量場，每個人的情感、情緒，都有自己的頻率，不同的細胞、器官、組織會產生不同的頻率，與心靈情感的狀態有著直接的相關。
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