疫情影響擴大 許心華提培養正能量預防疾病

新冠肺炎來勢洶洶，全球性動盪恐慌，人與人之間都戴著口罩，保持著一定的距離，只怕下一個被隔離的人是自己。

許心華博士新書「生命之謎vs量子糾纏」今天在高雄大立百貨金石堂書局舉辦新書發表會，許博士希望藉由深入淺出、通俗易懂的科普書籍，從科學、醫學以及佛學的角度，讓更多人可以在充滿焦慮感的疫情攻防中，藉由心靈情感帶來正能量，引導大家找出情緒的平衡。