有譜了！金門新縣立圖書館中心將移往乳南營區

新的金門縣立圖書館中心可能將移往「乳南二營區」，教育部終身教育司司長黃月麗今到金門，實地勘察興建縣立圖書館中心館案，在縣長楊鎮浯的陪同下，他們先後到莒光湖畔與乳南二營區現勘，在實地勘察後對乳南營區的整體性開發印象深刻，委員們也提醒，因中央有期程控管，希望縣府團隊把握興建期程。

金門公共圖書館，屋齡久遠已有20餘年以上建築，原本新大樓擬興建在莒光湖畔，但因新建中心圖書館基地與「前瞻計畫」項下之「點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫」二期、三期規劃範圍內，整體規劃地景有所衝突及未來浯江溪掀蓋等因素，縣府建請教育部同意變更新建地點到「乳南二營區」。

此案原已獲教育部同意補助新台幣1.5億元，但全案所需經費要5.8億元，去年10月18日，楊鎮浯還率文化局長許正芳、教育處長羅德水等人，親赴教育部爭取，顯示對此案的決心。

黃月麗與多位委員今天在楊鎮浯及副縣長黃怡凱的陪同下，先到莒光湖畔後到乳南二營區去現勘，了解為什麼要從莒光湖畔移到乳南營區的原因。

楊鎮浯表示，計畫只變更新建地點，其餘規模額度均未變更；新址乳南二營區藝文特區基地屬機關用地，土地位處金門島中心點，交通路網便捷，幅員開闊，未來發展可塑性高，將圖書館公共教育設施、文化藝術與觀光休閒不同領域設施緊密結合，形成完整多元共構活動及服務專區。

楊鎮浯也提及，如圖書館先進駐，未來司法園區、藝文特區、社福活動專區及兒童親子專區也同時進駐其中；因中心圖書館是輔導各鄉鎮之圖書館發展和閱讀推廣，唯目前金城鎮無鄉鎮圖書館，未來如在新址建中心圖書館，原縣立圖書館可為金城鎮圖書館，讓中心圖書館體制更完善。他強調，中心圖書館新址，更符合民意及中心圖書館角色。